El guiño de Enrique Cerezo a Leo Messi que emociona a los fans del Atlético de Madrid

Cuanto menos, el comienzo de Luis Suárez promete. Dos goles y una asistencia en 20 minutos de juego, con los matices de que el partido ya estaba sentenciado, probablemente, pero también con la circunstancia que había rodeado toda la pretemporada del nuevo e impactante '9' rojiblanco: al no entrar en los planes de Ronald Koeman en el Barcelona no había jugado ni siquiera un amistoso. ¿Pueden soñar los atléticos, ahora, con Leo Messi?

El presidente Enrique Cerezo bromeó este lunes en El Partidazo de COPE sobre la posibilidad de contratar al argentino el próximo verano ya que termina contrato en verano de 2021 y es el mejor amigo de Luis Suárez.

"En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: 'Que vuelva a casa por Navidad'. Con ilusión, todo es posible", dijo el máximo dirigente del Atlético de Madrid.

También habló de la 'operación Suárez' y la relación que mantiene con Josep María Bartomeu: "Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar", dijo.

Cuando Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, rememoró los tiempos del "mejor" Radamel Falcao, Diego Costa y Antoine Griezmann para analizar qué supone la llegada de Luis Suárez para el equipo rojiblanco, expresó un hecho coincidente: cuando un delantero superó los 30 goles a sus órdenes, su conjunto compitió por todo, o casi todo, hasta el final.

Ilusión con Joao Félix

Otro del que se esperan grandes cosas es Joao Félix. Cerezo también se mostró muy contento por la imagen que se vio de él el pasado domingo: "No es el jugador apagado de la temporada pasada. Es otra persona. Ha cambiado mucho su estilo y su actitud. Está en otra fase".

Costa - Cavani

Por último, acabó con los rumores de Diego Costa y Cavani: "Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid. La temporada es muy larga. Creo que sí, no hay que complicar las cosas. No creo que haya un cambio en el Atleti. Las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez. Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino".

