La Premier critica la decisión del Gobierno británico de retrasar la vuelta de público

La Premier League mostró su "decepción" ante el anuncio hecho este martes por el Gobierno británico, que ha puesto "en pausa" el regreso inicialmente previsto para el próximo 1 de octubre de los aficionados a los estadios de fútbol como parte de las medidas introducidas para combatir la pandemia.

El pasado 9 de septiembre ya se adelantó por parte del primer ministro. "Debemos revisar nuestros planes para que la gente acuda a eventos deportivos a finales de este mes y revisar nuestra intención de que el público vuelva a los campos desde el 1 de octubre". Una acción que finalmente se ha tomado.

En un comunicado, la Premier expresa su pesar ante la decisión del Ejecutivo de Boris Johnson de posponer sin fecha concreta la vuelta física de público a instalaciones deportivas, al tiempo que subraya que la salud de los ciudadanos ha de continuar siendo la "prioridad" de todos.

La reacción de los clubes llegó después de que el líder tory alertara en el Parlamento de que el Reino Unido se encuentra ahora en un momento "peligroso" de la crisis, al tiempo que informó de nuevas normas de restricción social para contener el virus.

En su nota, el citado organismo indicó que tiene la "certeza" de que "mediante el cumplimiento de pautas y de un código de conducta desarrollado junto con expertos científicos y acordado por el regulador de seguridad en los campos deportivos, los aficionados en los estadios estarán tan seguros o más que en otras actividades públicas actualmente permitidas".

La afición del Manchester United animando durante el derbi contra el City Reuters

España, sin público

Al igual que en la Premier, España y La Liga no tendrán aficionados. En el caso del campeonato español, se espera que hasta 2021 no regresen los seguidores a las gradas de los estadios. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, recalcó que con la situación actual era "complicado" ver a aficionados en las gradas. Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció que hasta que no existiera vacuna iba a ser difícil ver las mismas imágenes que hace unos meses.

