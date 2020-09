El PSG cuenta con nuevas imágenes que probarían que Álvaro González llamó "mono" a Neymar

La liga francesa sigue pendiente de resolver lo sucedido en el partido entre el Marsella y el PSG. A pesar de que las primeras sanciones ya se han realizado, falta por determinar qué sucedió entre Neymar y Álvaro González. El brasileño fue expulsado por agredir al central español. Sin embargo, desde el primer momento aseguró que lo hizo por haber recibido insultos racistas.

La competición gala está investigando lo sucedido y Álvaro González se mantiene pendiente de lo que determine el organismo. Sin embargo, ante lo que pueda acabar dictaminando el Comité de Disciplina, desde el PSG ya se tienen nuevas imágenes que probarían la versión de Neymar y que, por ende, supondrían una grave sanción al central del Marsella por insultos racistas al brasileño.

El club parisino presentará, para defender a su jugador, unas imágenes reproducidas en un reportaje de Esporte Espetacular en Globo TV. El espacio brasileño reunió a hasta tres especialistas en la lectura de labios y todos ellos concluyeron que los insultos racistas se produjeron. Uno de ellos, además, con cierta experiencia en el lenguaje español debido al origen colombiano de sus padres. Aunque no determinaron la frase completa que Álvaro González espetó, sí que subrayaron que hubo unanimidad en leer la palabra "mono" en la boca del zaguero tras el análisis de estas nuevas tomas.

Álvaro González y Neymar Jr durante el PSG - Olympique de Marsella de la Ligue-1 EFE

Estas imágenes están en manos del PSG y será una de las pruebas que presente el conjunto de Neymar para que se resuelva a su favor la investigación. El brasileño, cabe recordar, fue sancionado con dos partidos alejado de los terrenos de juego más uno opcional si volvía a reincidir en su actitud. González no recibió ningún tipo de reprimenda, aunque sí se indicó que se revisarían todas las imágenes para comprobar lo acaecido.

Álvaro González, que será protagonista las próximas jornadas hasta que se cierre el caso, negó la mayor horas después del partido. Además de recibir el apoyo de su club, González afirmó que "no existe lugar para el racismo". Además, explicó que acumula una "carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día". Por ello, el zaguero criticó la falta de disciplina de Neymar: "A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo".

El brasileño, por su parte, replicó al propio jugador en sus redes sociales: "Acepto que no eres un hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora, insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡No te respeto! ¡No tienes personalidad! Asume lo que tú dijiste... ¡Sé un hombre! ¡Racista!".

Francia niega racismo

La propia federación del país, en boca de su presidente Le Graet, negó que existieran acciones racistas en el día a día del fútbol. Según el máximo responsable del organismo, el deporte en general no vive situaciones como esta. "En un partido puede haber discrepancias. Cuando un negro marca un gol, todo el estadio se pone de pie. El racismo en el deporte, y en el fútbol en particular, es un fenómeno que existe poco o nada", explicó.

Una postura muy diferente a la tomada por organismos oficiales en Brasil. Desde el gobierno del país exigieron responsabilidades y denunciaron que no era la primera vez que sucedía una campaña así contra Neymar.

[Más información - Neymar, enemigo de González y amigo de Bolsonaro: claves del caso de racismo en la Ligue-1]