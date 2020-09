Eric García, Semedo y una gestión pésima: las prisas del Barça que pueden traer el caos al mercado

El verano del FC Barcelona sigue siendo digno de estudio. Verdaderamente desesperante para una afición que ya no sabe si su club sigue una hoja de ruta o si simplemente va saltando de problema en problema intentando salvar lo poco que queda de él. Con la temporada ya arrancada y a pocos días de que el equipo debute en liga, Ronald Koeman tiene aun cabos sueltos en la plantilla.

Con la situación de Luis Suárez ya encaminada en lo que va a ser la enésima mala gestión deportiva y económica de Josep María Bartomeu, es hora de abordar los pocos fichajes que se pueden realizar y que Koeman necesita. Sin embargo, ante la falta de ventas, sigue siendo necesario que el club aligere plantilla para intentar hacer alguna oferta seria por algún jugador.

Sin embargo, la diferencia de esta situación es que los movimientos del Barça podrían afectar a muchos equipos de primer nivel en el fútbol europeo, por lo que que podrían traer consigo un caos en cadena en todo el mercado fruto de la mala gestión de los catalanes. Fichajes y ventas tardías, a deshora y sin mucha organización ni planificación que podrían encontrar cómplices por Europa que dejaran a terceros damnificados.

Los movimientos del Barça

El FC Barcelona ha tardado, pero parece que por fin quiere entrar en el mercado. Y no es que nadie se lo pida o le meta prisa, sino que fue el propio club el que anunció una reconstrucción, con salidas y llegadas, que todavía no ha hecho acto de presencia. Sin embargo, parece que ahora, en la semana en la que el equipo vuelve a la competición oficial, el club catalán espera cumplir alguna de las peticiones de Ronald Koeman.

El técnico holandés ha señalado a su defensa como el punto a reforzar en esta recta final del mercado y es que ha observado varias cosas que no le han gustado y que desea cambiar, aunque sea a última hora. La primera de ellas es la situación del lateral derecho, ya que Koeman no cuenta con Nelson Semedo. El entrenador del Barça no quiere a dos laterales tan ofensivos como Jordi Alba y Semedo cohabitando en el campo, y por eso le ha pedido a la directiva que le busque una salida al portugués.

El club ha aceptado su petición y ha aprovechado la aparición en escena de Jorge Mendes, quien ha conseguido una oferta para acelerar la venta del jugador luso. Todo hace indicar que Semedo será en pocas horas nuevo jugador del Wolverhampton a cambio de unos 30 millones de euros, cantidad que el club ya tiene hipotecada para afrontar su nuevo fichaje.

Con la salida de Semedo el Barça espera cerrar la llegada de Eric García. El central del Manchester City quiere regresar a casa y en el club catalán consideran que es el defensa que necesitan para rejuvencer la zaga. A pesar de tratarse de un futbolista que no es titular en el equipo inglés, el Barcelona podría pagar entre 15 y 20 millones para hacerse con los servicios del que ven como sustituto de Piqué en un futuro.

De esta forma, con este baile de entradas y salidas, el conjunto catalán perdería a su lateral derecho titular, el único en plantilla sin contar al reconvertido Sergi Roberto, y ficharían a un central que apunta buenas maneras, pero que aun no ha tenido mucho protagonismo en el City y del que pretenden hacer el líder de la zaga los próximos años. Y todo, a última hora, siguiendo la línea habitual de un verano que se podría calificar como calamitoso.

El City no se decide

Eric García ya le ha comunicado al Manchester City que no quiere renovar con los citizen y que prefiere salir en este mercado, especialmente si se termina concretando una oferta del Barça por él. De momento, el conjunto de Guardiola, que ya ha fichado este año a Nathan Aké para su zaga, no le cierra la puerta, pero eso sí, deberá esperar a que encuentran su sustituto para dar vía libre a la operación.

Y aquí es donde viene el problema. El fichaje de Eric García por el Barça hará que el City se mueva en el mercado con su gran talonario acechando todas las plantillas del planeta fútbol. El conjunto culé no podría hacer temblar a casi nadie en caso de intentar un fichaje, pero sí puede darle un empujón a la chequera del jeque para que le traiga el central que desee a Guardiola. De esta forma, se desencadenaría un efecto dominó que podría dejar en cuadros a algún equipo que se quede sin tiempo y sin capacidad de reacción para reforzarse.

Guardiola ya tiene una lista de candidatos para el puesto de central en su equipo y el equipo damnificado de todo esto podría ser el Nápoles, ya que el técnico de Santpedor pretende hacerse con los servicios de Kalidou Koulibaly. El central francés de 29 años es uno de los mejores de Europa y lleva sonando varias temporada para muchos clubes, pero la dificultad de negociar con un hombre como De Laurentiis ha provocado que no se haya movido todavía.

Sin embargo, precisamente es el rocoso presidente del equipo italiano quien puede frenar su salida una vez más a pesar de que el City llegue hasta Nápoles cargado de millones, por eso Guardiola tiene varios candidatos más en su lista para seguir moviendo fichas en este efecto dominó en el que más de uno se puede acordar de los movimientos tardíos del FC Barcelona.

Sevilla y Atlético de Madrid, en alerta

Si finalmente no saliera lo de Koulibaly, la rueda del mercado podría seguir girando hasta apuntar de nuevo hacia España. Concretamente hacia dos clubes importantes del campeonato nacional llamados a competir, o al menos a dificultar, la temporada de Real Madrid y Barcelona en La Liga. Dos de los nombres que gustan a Guardiola en ese desesperado intento por buscar a su central son muy conocidos en nuestra liga.

El primero de ellos es el de Jules Koundé. De hecho, el joven central francés es la opción preferida de Pep. Un jugador de gran talento, seguro, limpio, con buen trato de balón, que ha hecho una sensacional temproada en el Sevilla FC de Julen Lopetegui y que tan solo tiene 21 años. Sin embargo, el club hispalense lo pondrá aún más difícil todavía que el Nápoles, ya que en Nervión se encuentran muy ilusionados con el nuevo proyecto y no quieren dejar escapar a uno de sus mayores baluartes en una temporada en la que sueñan con todo.

Sin embargo, Koundé cuenta con un handicap, y es que tiene cláusula de rescisión. Por ello, a pesar de que el Sevilla se niegue vender, el hecho de que el City tenga potencial suficiente para pagar esa cláusula que rondaría los 90 millones de euros hace que ni Monchi ni Pepe Castro puedan estar totalmente tranquilos. De momento, las ofertas que han llegado han sido rechazadas a pesar de ser bastante altas, por lo que Koundé puede seguir sintiéndose jugador del Sevilla. Al menos, por ahora.

Y el otro jugador que milita en la liga española y que interesa al Manchester City es Jose María Giménez. El central del Atlético de Madrid, en la agenda de otros grandes equipos de Europa, podría ser la tercera vía de Pep Guardiola para intentar solventar la ausencia de Eric García y cubrir su hueco libre en la defensa británica.

El jugador uruguayo también es del gusto del técnico catalán y, aunque su precio también sería bastante alto, la delicada situación económica del Atlético de Madrid tras la crisis del coronavirus y lo bien cubierta que tiene la zaga el Cholo Simeone podrían hacer que los rojiblancos aceptaran una gran oferta por Giménez. La cláusula del charrúa es de 120 millones de euros, pero el club colchonero vería con buenos ojos una oferta considerablemente alta, no como el Sevilla, y no forazaría demasiado la situación.

El Madrid observa la jugada

El movimiento de jugadores, y sobre todo de defensas, parece que va a ser importante en las próximas horas y días. Por ello, los clubes que ya tengan sus deberes hechos y que no tengan peligro de que puedan arrebatarles alguna de sus mejores piezas podrán seguir toda la jugada desde un segundo plano. Está claro que los toros se ven mejor desde la barrera, algo que podrían pensar en el Real Madrid, que verá a todos sus rivales por La Liga con disputas por sus centrales a última hora.

Además, lo verá y lo vivirá con una tranquilidad supina, ya que lo más probable es que no vea afectada su hoja de ruta del futuro, esa en la que incluye un concienzudo plan para encontrar al central que liderará al equipo blanco los próximos años, el encargado de sustituir a Sergio Ramos en la línea de atrás y de acompañar a Raphael Varane.

Los blancos, hoy por hoy, no tienen esa urgencia, ya que tienen el puesto perfectamente cubierto, pero sí siguen con atención la actualidad para señalar cuales son los nombres a observar. Uno de ellos, que podría estar implicado en alguna operación de este efecto dominó, es el de Jules Koundé. En el Madrid gusta y mucho el joven central francés que cuenta con el total respaldo de Zidane. Por ello, la férrea postura del Sevilla hace confiar en que no se moverá este año del Sánchez-Pizjuan y de que los blancos podrán jugar sus cartas por él en un futuro.

Sin embargo, el Real Madrid tiene otros grandes nombres marcados en rojo en su lista de centrales para el futuro y que de momento no han aparecido en este casting de defensas que están haciendo algunos grandes de europa. Uno de ellos de Dayot Upamecano. El central del RB Lepzig tiene muchas similitudes con Koundé. Francés, joven, testado en el fútbol de máximo nivel y que gusta tanto a Zidane como al club. Además, el equipo alemán habría abierto su puerta de salida para el próximo verano y los blancos podrían estar al acecho.

El otro candidato de la lista es Benoit Badiashile. El central del Mónaco es el jugador que menos se ha prodigado en la élite de los tres. Sin embargo, los ojeadores del equipo blanco ya lo han seguido de cerca. El zaguero recuerda mucho a Raphael Varane y el equipo de Niko Kovac ya ha rechazado ofertas muy importantes por él este verano de equipos como el Manchester United.

Así se encuentra el Madrid, tranquilo con su futuro y expectante por ver qué depara este culebrón de final de mercado que podría desatar el Barça con el fichaje a destiempo de Eric García y la venta de Nelson Semedo, un jugador que entraba en los planes del club, pero que finalmente ha sido señalado por Koeman.

