Clubes de 2ªB y 3ª, bajo sospecha por dinero negro y evasión de impuestos: "La RFEF debe actuar"

El fútbol modesto de España está apurando las últimas semanas de entrenamiento antes de regresar a la competición. Segunda División B y Tercera, representantes del fútbol no profesional en el país, tienen marcado a partir del 18 de octubre para volver a jugar. Sin embargo, los problemas han vuelto a surgir y el enfado entre algunos de los equipos es notable.

La noticia se hacía pública este jueves 17 de septiembre. Un total de once equipos enviaban una carta a la Real Federación Española de Fútbol alertando de irregularidades en varios clubes de la competición. Además, pedían que se inspeccionaran las cuentas y movimientos sospechosos. Querían, al fin y al cabo, un control escrupuloso para evitar desigualdades en la liga.

Zamora, Unionistas, Ibiza, Rayo Majadahonda, Badajoz, Numancia, Universidad Católica de Murcia, San Fernando, Dux Internacional de Madrid, Cultural Leonesa y Racing Club de Ferrol. Todos firmaban el documento que, por primera vez, transmitía de forma oficial al estamento organizador de la competición que algunos clubes están jugando 'dopados' a nivel económico.

Estos once equipos, pese a ser los que han dado el paso clave, no son los únicos que critican esta situación. Según trasladan a EL ESPAÑOL los impulsores, horas después de que se conociera esta carta ha habido equipos que se han querido sumar. Y es que así lo recalcaron en la nota emitida: "Animamos a aquellos equipos que compartan nuestra postura, a adherirse al escrito con el fin de luchar juntos por una competición que se rija en su totalidad por la normativa vigente".

El comunicado oficial, y que es el texto que ha recibido la Federación, denuncia una "situación de desventaja competitiva" donde hay "malas prácticas económicas" protagonizadas por "algunos equipos de la categoría". Por ello, además de marcar su "rechazo absoluto al incumplimiento de las normas", piden que se intervenga para evitar lo que es una "inobservancia por parte de algunos equipos que provoca un agravio comparativo" hacia los que cumplen las normas.

Los clubes firmantes definen como "competencia desleal" estas prácticas y denuncian que se están realizando "acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación" y que además tiene "cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial". Un supuesto caso de dinero negro y evasión de impuestos que genera un desequilibrio entre los competidores.

Y es que el hecho de que algunos paguen escrupulosamente el IRPF y la Seguridad Social real, con contratos regularizados, crea una "desventaja" con respecto al resto. "A nuestro parecer, la competición se vería adulterada desde su nacimiento por no partir todos los clubes participantes en las mismas condiciones", indican.

Una situación conocida por todos

Fuentes de los clubes firmantes confirman a EL ESPAÑOL que todos los estamentos deportivos estaban al tanto de lo que se estaba produciendo. De estas irregularidades en las cuentas de los clubes y que, según relatan, con un breve análisis eran fáciles de descubrir. Por ello, en los últimos días surgió la iniciativa de emitir un comunicado para poner fin a esta desigualdad.

Entrenamiento del UD Ibiza, club firmante UD Ibiza

"Que ya es hora de que se iguale todo y juguemos con las mismas cartas", afirman a este periódico con cierto enfado. "Esto es vox populi en el fútbol y en todos los estamentos del fútbol". Pero ahora, cansados, quieren que se actúe. "Ahora no cabe duda que la situación económica que se atraviesa es más difícil", pero esto no es algo repentino, sino que "viene de mucho tiempo". "Nos hemos juntado los que hacemos todo legal y vamos a intentar que hasta aquí sea esto", aunque ya saben que habrá clubes que se sumarán en masa.

"Siempre lo hemos denunciado para jugar todos en igualdad de condiciones y así que no desaparezcan clubes por problemas económicos por intentar competir con clubes que lo están haciendo ilegalmente", cuentan desde otra directiva de las firmantes. Sin embargo, no descartan que haya equipos que no firmen. Eso sí, tienen claro que "el que no lo esté haciendo -legalmente- no va a querer firmar". Pese a ello, ese no es su "cometido", que se limita a denunciar públicamente esta diferencia de condiciones.

"Esto no tiene que denunciarlo un club a otro". No quieren una guerra con el resto de equipos, ni desconfianza entre unos y otros. Es más, subrayan que el éxito de este movimiento es que una a equipos con estructuras muy diferentes entre sí. Su petición busca que haya una reacción desde las instituciones y que así se miren estos detalles "como se miran otras cosas".

Pagos en negro y dudas con la Seguridad Social

Los equipos firmantes no dudan de que hay otros que firman contratos que luego no se cumplen, que tiene más horas de las previstas, con un sueldo mayor al que figura en el texto y que, por ende, se completa con pagos en negro. Toda una estafa que concluye con una evasión de impuestos evidente en lo que respecta a la situación contractual de los jugadores.

Luis Rubiales y David Aganzo EFE

"Si hay jugadores que no están dados de alta, o lo hacen ilegalmente...", apuntan a este medio. "Lo primero es que todos juguemos las mismas cartas. El dinero pueden utilizarlo para firmar jugadores. Y, punto dos, el dinero que puedo ofrecerle a un jugador si le pago en 'A' es menos dinero". Ya no solo 'timan' a Hacienda, sino que también crean una total desigualdad en lo deportivo.

Para ellos "hay una lectura rápida". Analizar las cuentas de los clubes no supondría ninguna complicación. "Si alguien se molesta en investigarlo y verlo, es que alguien no está pagando en 'A'".

Llamada a la RFEF y CSD

Este comunicado es solo un paso. Quieren tener cautela y no precipitarse. Pero como cuentan a EL ESPAÑOL, no descartan ninguna reacción. Lo que quieren es que la RFEF responda ante tal denuncia y de ahí el tiempo con el que se ha emitido esta carta. Para que todo se haya resuelto antes del inicio de la competición.

"No nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar en un comunicado", subrayan. Este texto es un aviso. "Viendo cómo se actúa desde la RFEF y el Gobierno, con CSD y Hacienda, tomaremos unas medidas". Y esas medidas son muy amplias. "Estamos compitiendo con clubes que no lo están haciendo correctamente". Según ha podido saber este periódico, desde la Federación defienden que desde hace más de un año se aumentó el control económico y que este proyecto sigue desarrollándose. Pese a ello, afirman que todas las pruebas que se tengan se tienen que poner en conocimiento del organismo para poder actuar.

Además, los clubes piden que AFE actúe y, para ello, les han remitido la nota oficial. Fuentes del sindicato, sin embargo, apuntaron a EL ESPAÑOL horas después a la publicación de la nota que no habían recibido ninguna información sobre el comunicado

Como piden en este, su objetivo es lograr "un mayor control económico sobre los pagos y contratos que los clubes realizan con algunos futbolistas", pues hasta el momento se están produciendo gestiones que consideran inaceptables "y que conlleva una competencia desleal por la actuación de determinados clubes".

