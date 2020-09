Así fue el robo al Atlético Pinto: los ladrones eran "conocidos" y querían "ocultar impagos" del club

Insólita situación la que ha vivido en los últimos días el Atlético de Pinto. Este equipo que milita en Tercera División sufrió un robo en su estadio, el Municipal Amelia del Castillo, el pasado lunes 7 de septiembre del que se enteraron este lunes 14. El problema es que no habían encontrado cerraduras forzadas, ni grandes destrozos. Fue una acción rápida, en menos de media hora, de la que sacaron una pequeña caja fuerte, un ordenador portátil y documentos del club.

Hasta ahí parece un robo normal, pero las imágenes de las cámaras de vigilancia lo hacen extraño. Dos personas, un hombre y una mujer, son los encargados de ejecutar el hurto en las oficinas. Ella sin la cara cubierta, él con pasamontañas, de aspecto orondo y con unas llaves que manejaba como si estuviera en su casa. Así fue abriendo las puertas para localizar lo que quería. Habían estado allí.

La familiaridad de los encargados del robo con todo lo que tenían a su alrededor es alarmante, así como que muy profesionales por estas circunstancias descritas no parecían. Desconectan la alarma con total normalidad y, cuando finalizan con el robo, la vuelven a conectar. Tenían conocimiento de todo lo que tenían a su alrededor, aunque emplean las linternas de sus teléfonos móviles para ir guardando lo que querían sustraer en bolsas de basuras.

El club difundió las imágenes de las cámaras entre los trabajadores para facilitar la búsqueda de los culpables del robo, cuya identidad se teme que sea familiar al club. Cabe recordar que la entidad cambió su Junta Directiva este pasado verano y que, desde la llegada de Arcadio Fenoll Murcia y su grupo conformado por exfutbolistas como Gabi Moya, los hermanos Antonio y Pablo Acosta y el todavía profesional Piti, no están teniendo demasiada suerte con los acontecimientos.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el último de estos miembros de la nueva dirección del equipo. Piti, un tanto apenado con todo lo que está sucediendo y las trabas que les ponen para comenzar una andadura que quiere apostar por seguir impulsando el fútbol madrileño, nos explica cómo se dieron cuenta del robo.

"Es que no saltó la alarma, no había nada de ningún tipo. Las sillas estaban como más sucias, como con un líquido negro, nos pareció extraño. Vimos las cámaras y nos enteramos de que habían entrado al estadio con las llaves. Una cosa irreal, que no nos esperábamos. Es alguien conocido del club seguro", explica el miembro de la Junta Directiva.

Ladrones 'conocidos'

A pesar de que se sustrajeron una cantidad de dinero importante en esa caja fuerte, desde la entidad se estima que el daño hacia la entidad está en los documentos que robaron. Alguien quiere "poner piedras en el camino", tal y como explica Piti, y tienen sus sospechas. Con la investigación y la denuncia en marcha, todo apunta a que se trata de gente afín al club.

COMUNICADO OFICIAL



Dos individuos roban en las oficinas del club la semana pasada.



El club ya ha denunciado los hechos y busca identificar a los autores.



https://t.co/73lPwQQoMp pic.twitter.com/CAmNumlOHX — Club Atlético de Pinto (@atleticodepinto) September 15, 2020

"Yo no conozco a estas personas, quizás las he visto un par de veces. Recibes muchas llamadas y la gente te dice y te comenta quiénes son. Más o menos vas atando cabos y lo piensas. No me quiero aventurar a dar nombres, pero son gente cercana al club, estaban muy dentro del club. Teniendo en cuenta lo que se han llevado, no hay dudas de que sean ellos", apunta Piti.

Su abogado y también miembro de la Junta Directiva, José María Garzón, no ha querido hacer declaraciones al respecto ya que están en pleno proceso de la investigación. Pero la presión se ha trasladado a los trabajadores. Lo misterioso es que el robo fue tan limpio que tardaron una semana en darse cuenta de lo sucedido. Antes de poner dedos apuntando para acusar, todos esperan a que se produzca esa investigación que esclarezca los hechos. Aunque es evidente que la identificación de la mujer, que no iba tapada, no tardará en aparecer.

En cualquier caso, se teme sobre todo por los documentos recabados que puedan ser usados en contra de los intereses del club. Sobre todo, cuando de por medio hay un litigio abierto contra dos concejales del Ayuntamiento de Pinto. "Se puede saber que tenían problemas con el club, con impagos y cosas similares, por eso se han llevado los documentos y el portatil, no querían que saliera a la luz. La caja fuerte contenía metálico y cosas de valor, se llevaron actas también que nos hacen falta... Son muchas cosas importantes", concreta el miembro del nuevo equipo directivo.

Uno de los jugadores del Atlético de Pinto, durante un entrenamiento de pretemporada en el Estadio Twitter (@atleticodepinto)

Confían en que esto no les impida empezar la temporada sin problemas. Estas actas que han robado son importantes para las diferentes gestiones que tienen que llevar a cabo. El dinero, aclaran, era para equipaciones para las categorías inferiores. Es una cuestión más de tiempo para recuperarlo todo que el valor de las mismas.

El pleito con el Ayuntamiento

Dos ediles del Ayuntamiento han sido citados a declarar a finales de octubre después de que intentasen desahuciar al Pinto del campo de fútbol municipal, cedido al club desde 1969 por el consistorio. Lidia Rupérez y Federico Sánchez, pertenecientes al grupo socialista, partido que gobierna en Pinto con el apoyo de Unidas Pinto, están imputados por un presunto delito de prevaricación tras esta investigación. Ahora se enfrentan a un castigo de hasta 15 años de inhabilitación.

"Yo pienso que ellos son conscientes de que han actuado muy mal. Nosotros hemos actuado de la manera más transparente posible. Con todas las familias que estamos hablando, intentamos solucionarles los problemas y darles facilidades, el tema es que el Ayuntamiento nos pone cada vez más trabas", argumenta Piti.

El club puso una denuncia relatando que, tras una reunión con la nueva Junta Directiva en la que les expuso que tenían intención de sacar a licitación los terrenos en los que está el campo, en el mes de julio se presentó en el campo acompañada de dos policías para avisar a los trabajadores que allí estaban de que debían dejar de practicar cualquier actividad y no usar más las instalaciones.

Uno de los niños de la cantera del Atlético de Pinto Twitter (@atleticodepinto)

Tanto fue así que, por medio de un correo electrónico, los ediles exponían que el 9 de julio iría personal asignado por el Ayuntamiento para cambiar las cerraduras de las instalaciones. Fue cuando el club presentó la denuncia recogiendo tanto lo vivido en la reunión como en el suceso del estadio y el correo electrónico. Ahora la juez Aurora de Blas ha citado a los dos responsables de este intento de "recuperar el campo por la vía de hecho".

"Nosotros fuimos al Ayuntamiento a presentarnos con todo respeto. Ahí nos comunican que van a sacar a concesión el campo y que no nos van a permitir más horas para las categorías inferiores en el resto de campos municipales de la ciudad, además de otros problemas", explica el miembro de la junta directiva del club.

"No nos dan ninguna razón para que dejemos de entrenar, nos decían que las cosas las habíamos hecho mal, cuando no habíamos hecho nada porque no nos había dado tiempo. Entendemos que hay un trasfondo en el que nos perdemos porque no sabemos esa situación por la que el Ayuntamiento nos pone pegas", revela Piti.

Desde el año en el que se cedieron los terrenos, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro al club por su uso, la convivencia había sido completamente pacífica, incluso cuando el club construyó los vestuarios, acondicionó el campo y quedó cercado por una barandilla, aunque aquello supusiera una infracción urbanística.

Las chicas del Atlético de Pinto femenino durante un entrenamiento de pretemporada Twitter (@atleticodepinto)

"No ofrecemos nada ni le pedimos nada al Ayuntamiento, les ofrecemos nuestra colaboración, queríamos ir de la mano con ellos. Solo pedíamos ayuda para los campos municipales, no hubo manera de llegar a pedirles nada porque ya nos amenazaron con el cambio de cerraduras", explica Piti.

Si bien sobre el robo el Ayuntamiento se remite a la investigación judicial y no tiene más que decir, sobre el estado de las negociaciones sobre la cesión de los terrenos aseguran que aún no se han establecido las bases para que el Pinto pueda usar el campo. La renovación, explican desde el consistorio, se produce año a año. Si bien es cierto que no se ha pagado nunca, es cosa del nuevo equipo de gobierno que estas negociaciones lleguen a buen puerto hasta que se produzca el juicio contra los concejales.

"Nosotros seguimos entrenando tanto con las categorías inferiores como con el primer equipo. Es lo que tenemos que hacer porque tenemos que seguir adelante. Esperemos que no tengamos ningún problema a la hora de empezar la temporada, ojalá se resuelva antes del juicio", finaliza el miembro de la junta directiva deseando que se acabe esta pesadilla en la que viven desde que entraron al club.

Desde el club confían en que el robo no tenga que ver con el pleito que mantienen con el Ayuntamiento. "No quiero pensar mal, pero tampoco pongo la mano en el fuego por nadie", aclara Piti. Es mucho el tiempo que les ha hecho perder este robo, pero la ilusión sigue intacta en esta Junta Directiva que tiene como objetivo que el Atlético de Pinto suba a Segunda B.

[Más información - Rakitic fue asaltado en casa por una banda que robó dinero y joyas antes de su marcha del Barça]