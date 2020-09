El Barça quiere acelerar su operación salida: Luis Suárez y Arturo Vidal, bajas ante el Nastic

El FC Barcelona sigue apurando fechas en el mercado para intentar dar forma a su operación salida e intentar acercar esa reconstrucción de la plantilla tan prometida. Hasta el momento, el único jugador que ha enfilado la puerta de salida ha sido Ivan Rakitic, que abandonó la entidad culé para firmar por el Sevilla. Sin embargo, hay dos nombres más apuntados en la lista negra del Barça: Luis Suárez y Arturo Vidal.

Ronald Koeman no cuenta con ellos para su nuevo proyecto y el club también ha decidido que es el momento para darles salida. O, al menos, intentarlo. Porque con ninguno de los dos está siendo fácil poder llegar a un acuerdo para que puedan abandonar el club. Tampoco así con los clubes que les pretenden, ya que se niegan a pagar un traspaso.

Ambos son jugadores con contrato en vigor, pero que ya no cuentan para el club, por lo que se trata de una cuestión primordial concretar sus salidas lo antes posible. Una vez cerrada la continuidad de Messi, Suárez y Vidal pasan a ser la principal preocupación de Josep María Bartomeu y de la secretaría técnica del club. Solo ellos pueden tener además la llave de la llegada de algún fichaje como Memphis Depay.

Por su parte, RAC1 apunta a que Luis Suárez no estará en el encuentro de este sábado que el FC Barcelona disputa frente al Nastic de Tarragona. Tal y como se indica desde Cataluña, Koeman ha decidido no convocarle como muestra de que no cuenta con él y de que lo mejor para todos es que trate de llegar a un acuerdo con el club para dejar zanjada su salida.

El uruguayo considera que tiene la sartén por el mango ya que le resta un año de contrato y más otro opcional, con lo cual, el Barça tendría que pagarle esa temporada que le resta. Además de eso, el charrúa pretende salir gratis o por una cantidad muy baja, ya que si no la lista de candidatos de su fichaje desaparece. De momento, Suárez se debate en un triangulo polémico entre la Juventus, el Atlético de Madrid o una continuidad en el Barça que cada día que pasa gana más enteros, a pesar de que Koeman no cuente con él.

La situación de Arturo Vidal

Por otro lado se encuentra la situación del chileno Arturo Vidal. El club no cuenta con él y el jugador ha decidido salir. Sin embargo, es necesario llegar a un acuerdo entre las partes para rescindir el contrato de 'el rey'. Vidal quiere marcharse al Inter, equipo que ya lo ha pretendido varias veces y que le ofrece un contrato que ha convencido al jugador, sin embargo, su salida no parece sencilla.

A pesar de eso, el jugador no estará hoy ante el Nastic de Tarragona tal y como indica Mundo Deportivo, ya que viajará a Milán para cerrar los últimos flecos de su operación con el Inter de Antonio Conte. Solo faltaría llegar a un acuerdo con el Barça para poder salir gratis, aunque el jugador está intentando cobrar el año de contraste restante que le queda.

