Ansu Fati sufre una contusión en la cadera y será baja con el Barça

No llegan buenas noticias para los aficionados del FC Barcelona tras el entrenamiento del club catalán de este viernes. En la sesión, Ansu Fati se ha lesionado en su cadera y pasará a ser baja por un tiempo que no ha sido especificado por el club, por lo que no estará disponible para Ronald Koeman en los próximos días.

El jugador ha sufrido una contusión en su cadera derecha en el entrenamiento de este viernes y la propia evolución del golpe marcará la disponibilidad del jugador, aunque el club ya habla de él como baja, por lo que todo hace indicar que no estará disponible para el partido de mañana frente al Nastic de Tarragona.

El club azulgrana disputará su primer partido de pretemporada el sábado a las 19:00 horas en el estadio de la ciudad deportiva denominado como Estadi Johan Cruyff. Será el primer encuentro que dirija Ronald Koeman desde su llegada y el primer choque de Leo Messi tras el cisma provocado por su intento de salida del club.

Ramos y Ansu Fati celebran el primer tanto de España. Efe

Y en dicho partido no estará Ansu Fati casi con total seguridad, ya que en el club prefieren que recupere perfectamente su cadera tras el golpe recibido. Al jugador no le falta rodaje, ya que viene de participar en dos partidos con la selección española e incluso de anotar un gol en la victoria contra Ucrania.

Por ello, ni al cuerpo técnico ni a la entidad blaugrana les preocupa que no coja minutos, ya que prefieren que quede totalmente recuperado de sus molestias de cara al inicio de La Liga. En función de como avance la lesión valorarán si el jugador está apto para el segundo partido de pretemporada, programado unos días después contra el Girona, también en el Estadio Johan Cruyff.

Muchas esperanzas depositadas en él

Las sensaciones con Ansu Fati son muy buenas en el club y confían en que ya esta temporada se convierta en uno de los jugadores referencia del equipo en la zona de ataque. Seguramente, no parta como titular en el inicio de la temporada con jugadores como Griezmann o Dembelé, además de la posible continuidad de Luis Suárez, pero en la entidad culé confían en que vaya ganando protagonismo con el paso de los meses y a fuerza de disfrutar de muchos minutos.

Ansu Fati celebra uno de los goles del partido EFE

La imagen mostrada con la selección española, donde se destapó con minutos de mérito contra Alemania y con un gol y un penalti provocado frente a Ucrania, ha supuesto la mejor noticia para el FC Barcelona este verano, que ya ven por donde lanzar el proyecto de futuro del club, confiando en que Fati tenga la consistencia y la madurez suficiente para asumir la responsabilidad de liderar al equipo en no mucho tiempo.

Por eso prefieren ir con cautela en Can Barça ante cualquier problema que pueda surgir de este tipo. Por nada del mundo querrían forzar innecesariamente al jugador y que le vayan quedando problemas sueltos que puedan lastrar su rendimiento durante la temporada o incluso que puedan ser arrastrados en el futuro ahora que está en el inicio de su carrera profesional.

[Más información: La 'nueva normalidad' de Messi en su vuelta con el Barça: ni rastro del nuevo proyecto ganador]