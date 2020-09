El palo de Hernán Crespo a Jorge Messi: "Leo necesitaba un profesional al lado, no a su padre"

En Argentina sigue coleando el tema de la salida de Messi del FC Barcelona. El huracán despertado por el jugador del equipo culé, que intentó hasta el último minuto abandonar su club, sigue generando diferentes opiniones, especialmente en el país natal de Leo desde donde siguieron atentamente el caso y desde donde llegaron informaciones muy importantes para descubrir qué iba a pasar. El último en opinar ha sido Hernán Crespo.

El mítico delantero de la selección argentina fue compañero de Leo Messi en la albiceleste y fue preguntado acerca de cómo había visto él la situación. La salida de 'la Pulga' hubiera sido un suceso que hubiera puesto del revés el mundo del fútbol y que hubiera tocado a su país, Argentina, muy de cerca.

Por eso, el actual director técnico del equipo Defensa y Justicia quiso valorar cómo se había producido la situación en el programa Líbero, de TYC Sports. Para Crespo, se produjo un hecho que terminó siendo clave en las negociaciones y que tenía mucho que ver con el equipo de Messi, especialmente con su padre Jorge.

"Acá el tema también con toda esta situación es que... con todo respeto a Jorge Messi, me parece que en estas circunstancias necesitas a un profesional al lado. No es lo mismo que hable un agente, es decir, alguien profesional, que tu padre.... el agente no va a tener en cuenta el tema familiar y demás y uno necesita en estos casos a un profesional". Así de contundente se mostró la leyenda del fútbol argentino.

Para Crespo, el hecho de que Jorge Messi estuviera en medio de las negociaciones fue un problema, ya que no participó de igual manera que lo había hecho un profesional. El padre de Leo viajó desde Rosario para reunirse con Bartomeu y pedirle que facilitaran la salida de su hijo, además de ser el encargado de firmar el comunicado enviado para responder a LaLiga en el tema de la cláusula.

El papel de Jorge Messi en la carrera de Leo

Lo cierto es que la opinión de Jorge Messi fue variando a medida que avanzaban las horas y según iba aumentando su estancia en Barcelona. Desde su llegada a la ciudad condal y su primera reunión con Bartomeu donde comunicaba que era difícil que se quedara en el Barça, hasta su posterior aparición donde empezaban a contemplar la posibilidad de que finalmente se quedara.

Crespo considera que la situación habría llevado otro rumbo si Messi hubiera tenido una mayor asesoría profesional de su lado en lugar de que hubiera sido su padre el que llevara las operaciones: "Todo esto que digo era antes, hay cosas que había que solucionarlas antes de que explote, no ahora".

"No le quiero quitar méritos a Jorge Messi, por favor, pero no tuvo la espalda respecto de otros que sí podían haber manejado el tema con anterioridad. No sé cuántas veces se sentó a hablar con un contrato en conflicto... renovarle a Leo en el Barcelona es simple, no hace falta tanta experiencia, el tema es cuando pasa algo así, que pasó".

