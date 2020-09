La rajada de Rakitic contra la dirección del Barcelona: "Hay decisiones que no quise entender"

Ivan Rakitic ha completado finalmente su traspaso al Sevilla. Después de despedirse de la afición culé, se presentó de nuevo a la del barrio de Nervión para comenzar una nueva etapa en la ciudad hispalense. Tras eso, se pasó por las principales radios españolas para comentar sus sensaciones tras su vuelta, pero sobre todo la situación del Barça donde ha dejado un club patas arriba tras la intención de Leo Messi de salir de la entidad azulgrana.

Entre las muchas razones que le han llevado a salir está esa falta de confianza de la directiva que no escondían. Rakitic no jugaba tanto, por ejemplo, como Arturo Vidal, cuestión por la que le preguntaron en El Partidazo de COPE. "Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no las quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo...", explicó el centrocampista.

Evidentemente el gran lío que deja atrás es el de Leo Messi. "No habló conmigo de su salida. Me he enterado a través de los medios de comunicación. No puedo decir que fuésemos los mejores amigos, pero Leo siempre me ha tratado bien", aclaró Rakitic en el programa de la Cadena COPE. Cuestión que reafirmó en Onda Cero: "Me gustaría que se quedará en Barcelona pero lo más importante es que todas las partes se queden satisfechas. Sería muy importante que siguiera en España".

Ivan Rakitic controla el balón REUTERS

Tras entrar en la lista negra de Koeman, Rakitic vio que era hora de salir del Barça tras una gran etapa futbolística. "Había llegado el momento de irme. Las tres partes nos hemos quedado muy contentas. Vengo con mucha ilusión, con ganas de empezar y de ayudar al equipo", esgrimía sobre sus sensaciones a su llegada al equipo andaluz, del que se fue ganando una Europa League.

La famosa lista

Josep María Bartomeu dejó claro que era necesario que los jugadores que han hecho a este equipo más grande, vayan saliendo ahora. "Estamos hablando de una generación de jugadores que llevan años ganando títulos sin parar. Han ganado todos los títulos, la época que más se ha ganado de nuestro club, ha sido una generación enorme y hemos disfrutado mucho con ellos. Con el tiempo siempre es más fácil de opinar. Cuando toma una decisión piensa que es la mejor para el club. Ahora sería muy fácil decir lo que se hizo mal. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores", sentenció el presidente culé en la famosa entrevista en Barça TV.

En cualquier caso, las salidas serán pactadas. "Si hay nombres, que los habrá, se les dirá. Algunos de ellos ya lo saben porque se les ha hablado en los últimos tiempos. Se hará una conversa con los jugadores para explicarles su situación. Lo primero que hay que hacer es hablar con los jugadores primero por respeto a ellos. Son jugadores legendarios que se tienen que ir con todos los honores, pero hay que hablar con ellos", argumentó Bartomeu. Eso sí, no descartaba ninguna fórmula: "¿Darles la carta de libertad? Todas las opciones están abiertas".

Se encargó de dar una lista incluso de intocables. "Messi es intransferible. También Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Griezmann, Dembélé... Contamos con ellos para el futuro", explicó Bartomeu de cara a la hora de pensar en salidas. De hecho, ha dado incluso opciones de que Coutinho se quede. "Será una decisión de la secretaría técnica y del entrenador pero si consideran que se tiene que quedar se quedará", explicó el presidente. La llegada de Koeman metió entre esos intocables a Busquets, Jordi Alba o Piqué.

[Más información: Messi y las consecuencias del agujero económico que tendrá que tapar el Barça si se queda hasta 2021]