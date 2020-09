Messi, un seguro para Luis Suárez: si el argentino se queda, el uruguayo podría hacerlo con él

El futuro de Leo Messi sigue dando muchas vueltas en los últimos días. Nadie conoce a ciencia cierta qué va a ocurrir con el argentino, pero lo cierto es que las tornas están cambiando y mucho. Ahora, la posibilidad de que se quede es mucho más cercana y eso podría a arrastrar a otro compañero a quedarse: su amigo Luis Suárez.

Una de los puntos en común que tendría la negociación entre Messi y el Barça podría ser la continuidad de Luis Suárez. El argentino podría exigir que su amigo y compatriota en la delantera se quedara para así también quedarse él, y el club podría llegar a ofrecérselo como muestra de buena voluntad para que Leo se quedara.

La primera intención del FC Barcelona ahora mismo es ganarle la batalla al argentino y conseguir que este se quede en el club. Si las cosas van bien, en un tiempo le volverán a ofrecer esa ansiada renovación para evitar que Leo se pueda marchar en junio completamente gratis. Sin embargo, esa oferta tendrá que llegar antes del mes de enero, momento en el que Messi sería libre para negociar con cualquier equipo.

Leo Messi, durante un partido del Barcelona Reuters

Sin embargo, desde Can Barça saben que para intentar culminar esa jugada, lo primordial es que Messi no abandone la disciplina culé. Así lo transmiten desde la directiva. Si Leo se queda, hay alguna posibilidad de convencerle para que renueve, sobre todo si el equipo con Koeman al mando hace un buen inicio de temporada. De lo contrario, si se marcha, no hay habría ninguna posibilidad obviamente.

Por el camino el Barça se juega muchos millones de euros, tanto los 100 'kilos' al año que le suponen el salario del argentino, como los 100 o 150 millones que podría intentar sacar si decide negociar con algún equipo como el Manchester City o el PSG. Ambos clubes han dicho que solo se plantean el fichaje de Messi si sale gratis, pero si el Barça accediera a negociar, podrían picar el anzuelo de hacerse con uno de los mejores futbolistas del mundo más antes que después.

Sin embargo, hoy por hoy, la salida de Leo parece menos probable tal y como dejaba entrever ayer su padre Jorge Messi, que tras reunirse con Bartomeu el pasado miércoles, y con el jugador en el día de ayer, comprendió que quedarse es una opción tan real que la deben empezar a barajar cuando antes.

La continuidad de Luis Suárez

Por ello, tal y como apunta El Corriere dello Sport desde Italia, el fichaje de Luis Suárez por la Juventus estaría completamente parado. Tras el lío con el pasaporte del uruguayo que no le permite jugar en la Serie A, ha llegado el cambio de planes en el clan de los Messi que podría hacer que el delantero charrúa también se quedase, echando abajo por completo la reestructuración de la plantilla prometida.

Leo Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez

En la misma línea disparan desde Argentina, ya que Fox Sports Radio asegura que la marcha de Luis Suárez al equipo de Andrea Pirlo ya no es nada segura, y eso que el delantero ya tenía cerrado su acuerdo con el equipo turnes. La continuidad de Leo en el Barça podría abrirle una puerta en el proyecto de Koeman a pesar de que el holandés no contara con él.

De esta forma, la salida de 'vacas sagradas' del vestuario del FC Barcelona empezaría y terminaría con Ivan Rakitic a falta de lo que suceda con Arturo Vidal, que se encuentra negociando su rescisión de contrato con el club para poder irse al Inter de Antonio Conte a razón de seis millones netos por las dos temporadas que firmará.

