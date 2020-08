La alcaldesa de La Coruña pide al CSD que tome medidas contra LaLiga y contra el Fuenlabrada CF

La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha advertido este viernes al Consejo Superior de Deportes de que "no puede permitir que el fútbol de élite ignore los protocolos que afectan a todo el mundo", en alusión al viaje del Fuenlabrada a su ciudad con casos de Covid-19, y ha pedido a ese organismo medidas en contra de LaLiga y el club madrileño.



Rey ha vuelto a criticar al CSD por favorecer una Liga de Segunda División con 22 equipos sin el Deportivo y el Numancia, que se vieron perjudicados por no poder disputar la última jornada en horario unificado, como estaba previsto, por los contagios en el Fuenlabrada.



La alcaldesa cuestionó la actuación del organismo que preside Irene Lozano y le ha recordado que "tiene que velar por la seguridad en el deporte" y debería adoptar medidas contra LaLiga y el Fuenlabrada ya que ambos admitieron su responsabilidad" en un viaje que "puso en riesgo la salud pública".



La primera edil recordó que el comunicado del CSD de finales de julio sentenció que "se cometió un error", que "el Fuenlabrada no debió" haber viajado a la ciudad coruñesa y que de eso se desprende que "el responsable de aplicar correctamente los protocolos es el club y la responsable de garantizar que así se hace es LaLiga".

"Si el pasado 22 de julio el CSD admitió que tanto la liga como el Fuenlabrada pusieron en riesgo la salud pública de una ciudad y fueron los responsables de la suspensión de una jornada vital para el futuro de un club de nuestra ciudad, lo lógico es que ahora el CSD adopte medidas contundentes contra los responsables que el propio Consejo señaló", advirtió.



Rey aseguró que "el CSD no debe transmitirle a la sociedad a mensaje de que aquellos que obraron de forma incorrecta, trasladando un brote de la Covid-19 a La Coruña, salen totalmente indemnes tras cometer unos hechos gravísimos, mientras que el Deportivo el Numancia, que cumplieron con todos los protocolos, acaban siendo los perjudicados de forma irreparable".



"El CSD no puede permitir que el fútbol de élite ignore los protocolos que afectan a todo el mundo, y que tengan total impunidad. Y por ahí no paso, porque llevo meses pidiéndole a la ciudad enormes esfuerzos y parece que eso no importa, que hay quien se salta las normas sanitarias sin ningún tipo de responsabilidad”, razonó. Rey anunció que el Ayuntamiento "irá hasta el final" tras haber conseguido que se "abrieran diligencias en un Juzgado de la ciudad".



"Estudiamos nuevas medidas, también en referencia a los nuevos actores. Al tiempo, recordamos que el CSD debe resolver lo antes posible la petición de inhabilitación del presidente de LaLiga (Javier Tebas) que solicitaron Deportivo y Numancia", concluyó.

El resto de formaciones se pronuncian



Por su parte, el Partido Popular de La Coruña criticó que "el PSOE se haya convertido en cómplice de Tebas, del Fuenlabrada y de la detención" del capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, que tuvo que prestar declaración en dependencias policiales por haberse referido como "paripé" al Deportivo-Fuenlabrada que se disputó el 7 de agosto.

"La decisión del Gobierno socialista de abandonar al Deportivo es exclusivamente política porque si en la reunión de ayer el CSD hubiese apoyado la Liga de 24, seguiría en Segunda y se habría hecho justicia", apuntó el PP sobre el encuentro del que salió el acuerdo para el calendario de la temporada 2020/21 sin el club gallego ni el Numancia.



El PP acusó a los socialistas de haber "blanqueado el esperpento de LaLiga y del Fuenlabrada, las maniobras estilo Soprano de Tebas padre e hijo (asesor del Fuenlabrada) y la lamentable detención de Bergantiños".



En la misma línea que la alcaldesa de La Coruña, que es del PSOE, el PP considera que el CSD "premia a los que incumplieron las normas deportivas y sanitarias, Tebas y el Fuenlabrada, y castiga a las víctimas, el Dépor y La Coruña". El Bloque Nacionalista Galego también cuestionó que el CSD "mire para otro lado" y se haya puesto de "perfil para darle la razón a LaLiga".



"El Fuenlabrada y Tebas, saltándose todos los protocolos sanitarios, pusieron en riesgo la salud de la población de La Coruña y hay evidencias de que se ocultó intencionadamente información para evitar la suspensión de la última jornada vulnerando igualdad en competición", ha explicado su portavoz municipal, Francisco Jorquera.

