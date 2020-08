Benzema sigue sin ir con Francia y Deschamps no sabe justificarlo

Karim Benzema se ha vuelto a quedar fuera de otra convocatoria de la selección francesa. Didier Deschamps ha hecho oficial la lista para los partidos de la Nations League que se disputarán desde la próxima semana. El seleccionador sigue cruzando al jugador del Real Madrid que desde el presunto escándalo sexual en el que se vio envuelto junto a Mathieu Valbuena no ha vestido más la camiseta azul.

Lo peor de todo esto es que sigue sin saber cómo justificar su ausencia. Más aún cuando ha vuelto a llamar a Adrien Rabiot, que se negó a ir en la lista de reservas para el Mundial que terminaron ganando, y ahora le ha perdonado. Justificó esta cuestión como "pragmatismo" y explicó que no es una persona "radical". Cuestión que parece que no se cumple para Benzema.

Justo después de declarar eso, le preguntaron si ese mismo "pragmatismo" funcionaba con Benzema. Deschamps se reía y solo contestaba con un: "Está muy bien tirada la pregunta". El seleccionador ha perdonado a un jugador que también parecía sentenciado por una cuestión directa, pero no lo hace con el mejor jugador francés de esta temporada. Ni aunque se lo pidan en su país voces autorizadas.

Didier Deschamps sur un éventuel retour de Karim Benzema en équipe de France : « Elle est bien amenée celle-là » #lequipeFOOT pic.twitter.com/9krKMTBE7J — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2020

El representante de Benzema, Karim Djaziri, ha vuelto a cargar contra él. "Cómo explicar lo inexplicable o el arte de esquivar con el consentimiento de los medios franceses que se niegan a admitir finalmente que Benzema sufre la mayor injusticia en la historia del deporte francés", publicaba en su cuenta de Twitter.

Comment expliquer l’inexplicable ou l’art d’esquiver avec l’assentiment des médias français qui se refusent d’enfin admettre que @Benzema subit la plus grande injustice de l’histoire du sport français #PasJugeMaisCondamne #JusticeAGeometrieVariable Cadeau pour vous @malaisetele https://t.co/pWUe95DlnT — Karim Djaziri (@KDjaziri) August 27, 2020

Karim Benzema ha cerrado una de las mejores ligas de su carrera. El francés se ha convertido en el líder del Real Madrid mostrando un nivel exquisito, siendo decisivo en el área rival pero sin perder su magia y su calidad habituales. Por eso, el galo puede encontrarse sin duda en el mejor momento de su carrera, y quiso celebrarlo con sus seguidores respondiendo unas preguntas en su canal de YouTube relacionado con ese problema con la selección.

El Mundial

Una de sus grandes respuestas llegó al ser preguntado sobre la Champions y el Mundial, y la posibilidad de cambiar sus cuatro entorchados con el Real Madrid por uno con Francia, pero se mostró tajante: "No, de ninguna manera". Benzema se mostró muy orgulloso de haber podido llegar el Real Madrid y de ganar con la camiseta blanca. Considera que el mejor once del mundo es del equipo merengue, y no se quiso mojar sobre futuras estrellas del fútbol "porque avanza todo muy rápido".

Karim confesó su interés en los premios individuales, especialmente en el Balón de Oro, premio al que tenía serías opciones de optar esta temporada tras su enorme nivel mostrado: "Claro, todo el rato, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo".

