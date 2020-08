Blind, del Ajax, cae desplomado en pleno partido y deja en silencio al Johan Cruyff Arena

El Ajax de Ámsterdam sufrió un gran susto este martes mientras disputaba un amistoso de pretemporada contra el Hertha de Berlín. El defensa Daley Blind, uno de los pesos pesados del equipo holandés, se desplomó sobre el terreno de juego cuando no había nadie a su alrededor. Saltaron las alarmas, pero por suerte no pasó de eso, pudiendo el futbolista salir del campo.

Blind, de 30 años, se cayó al suelo al final del partido debido a que su desfibrilador cardíaco que tiene implantado se apagara momentáneamente. El central holandés, ex del Manchester United entre otros equipos, fue diagnosticado de una inflamación del músculo cardíaco tras sufrir mareos contra el Valencia el pasado mes de febrero.

El susto lo presenciaron los más de 6.000 espectadores que presenciaban el partido en el Johan Cruyff Arena, aficionados al Ajax que revivieron la pesadilla de lo que ocurrió con el jovencísimo Appie Nouri en 2017, cuando se desvaneció en un amistoso dejándole secuelas importantes tras salir del coma varios años después.

El entrenador del Ajax, Erik Ten Hag, confirmó que solo había sido un susto: "No tiene síntomas. El ICD se disparó y justo después de eso estaba bien", dijo Ten Hag al canal de televisión holandés Ziggo Sport. "Haremos algunas pruebas, esperaremos los resultados y luego tomaremos decisiones". El desfibrilador de Blind envía pulsos eléctricos para regular los ritmos cardíacos anormales.

Suárez, casi imposible

En otro orden de cosas, el director técnico del Ajax, Marc Overmars, aseguró durante el partido que es poco probable que el uruguayo Luis Suárez, regrese al equipo de Ámsterdam, donde brilló como delantero entre 2007 y 2011.

"Permítanme ser claro en esto: la posibilidad de que Suárez venga es muy pequeña", dijo Overmars a la televisión holandesa Ziggo Sport en el descanso del amistoso entre el Ajax y el Hertha Berlin, jugado la pasada noche.

El director técnico también negó que se esté discutiendo un acuerdo con el club catalán para hacer un intercambio entre Donny Van de Beek y el delantero uruguayo. "No sé nada de eso, a mí no me han puesto esa oferta en el plato", explicó.

No obstante, reconoció que mantiene el contacto con Suárez, al igual que con otros exjugadores que han pasado por el banquillo del Johan Cruyff Arena. "Es algo que tiene sentido y hay que hacerlo", dijo.

Suárez estaría buscando un equipo después de que el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, le haya comunicado supuestamente que no cuenta con él para la próxima temporada.

