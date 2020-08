Nuevo lío en Valencia: Antonio Sesé, exconsejero del club, se querella contra Lim y Mendes

El polvorín del Valencia sigue sumando capítulos en una historia veraniega que va camino del drama. Tras las ventas de Parejo y Coquelin al Villarreal que desataron la tormenta entre el club y el vestuario, se han ido sucediendo capítulos que dejan un panorama dantesco. El último lo protagoniza Antonio Sesé, que se ha querellado contra Peter Lim y Jorge Mendes.

El que fuera consejero del Valencia ha intentado poner su granito arena para intentar detener esta situación que amenaza con llevar al club al desastre con Peter Lim al mando. Sin embargo, la manera que ha elegido ha abierto un nuevo foco de incendio en la entidad, ya que Sesé pretende poner contra las cuerdas a toda la directiva del conjunto che.

El exconsejero ha anunciado en primera persona que ha decidido interponer una querella en los juzgados de Valencia por la posible comisión de cuatro delitos: Administración desleal, imposición de acuerdos abusivos por parte del accionista mayoritario, corrupción en negocios privado y blanqueo de capitales. De esta forma fueron enumerados por el abogado que apoya la querella, el conocido Miguel Durán.

"Llevamos un año recabando información para ponerla en manos de la justicia. Hemos observado la posible comisión de varios delitos. El miércoles se presentó la querella en los juzgados de Valencia". Esto aseguraba Antonio Sesé en una comparecencia pública realizada para dar explicaciones de sus actos.

El detonante último de las acciones de Antonio Sesé y de Miguel Durán ha sido el miedo real de que la mala gestión de Peter Lim y su junta pueda derivar en un descenso administrativo del club tras sus problemas con la plantilla: "El riesgo cierto de que por el hecho de incumplir las obligaciones con la plantilla el equipo pueda verse inmerso en un descenso administrativo automático".

Tanto como Sesé como Durán esperan que se tomen cartas en el asunto de inmediato y si no pedirán al juez medidas cautelares para que le retiren a Peter Lim la gestión del club. Además, la querella interpuesta no solo afecta a la labor de Lim y Mendes, si no que también incluye a Anil Murthy, a Lay Hoon Chan y a Kim Koh, así como a las empresas mercantiles de Mendes, Lim y también contra aquellas personas que hayan cooperado en estos delitos.

El caos en Valencia

De esta forma, la situación de Valencia vuelve a vivir un giro negativo en una espiral que lleva arrastrando los últimos años y que parece no tener fin. El club se encuentra sumido en unas complicaciones económicas terribles y ya hace unos días se hizo pública la intención de la junta directiva de ofrecer a los jugadores cobrar parte de sus sueldos a través de pagarés, una práctica abandonada en el fútbol de élite hace muchos años.

Lo cierto es que la fractura que existe entre club y plantilla tampoco ha beneficiado a solventar una situación que parece abocada al fracaso a poco más de un mes para que se retome una temporada que puede ser clave para el futuro de la entidad valenciana.

