Neymar da la nota en Instagram: se hace un 'Shakira' antes de la Champions League

Todo está listo para la Final a ocho de la Champions League. Lisboa se convierte a partir de este miércoles 12 de agosto en la capital del fútbol y hasta allí viajan los ochos equipos que han conseguido el billete para los cuartos de final. Entre ellos el PSG de Neymar y Mbappé, que se enfrenta al Atalanta italiano.

Pese a que los jugadores están concentrados en esta fase final de la máxima competición continental, también hay tiempo para la diversión. Y sino que se lo digan a Neymar Júnior. El brasileño ha protagonizado una serie de stories en su cuenta personal de Instagram que han dejado tras de sí muchos comentarios.

Desde verle bailando en el cuerpo de Shakira, a ponerse un filtro que le convertía en un extraterrestre y otro inexplicable en el que se le ve en un coche. El extremo del Paris Saint-Germain pone una sonrisa en la cara de sus seguidores, aunque esto también ha atraído las críticas de sus detractores.

Precisamente es el equipo que dirige Thomas Tuchel el que abrirá la Final a ocho de Lisboa frente al Atalanta. Muy comentado ha sido que solo el brasileño cobra más que toda la plantilla del equipo italiano junto. Este miércoles se conocerá si el PSG sigue adelante y se cuela en las semifinales o si el Atalanta da la sorpresa del año.

Todos están muy concentrados en el objetivo de conseguir ese billete para semis. Y es que cada vez queda menos para conocer al campeón y grandes como Liverpool, Real Madrid o Juventus de Turín se han ido quedando por el camino. El PSG se ha colocado así entre los favoritos a hacerse con 'La Orejona'.

Para alcanzar la meta, en el conjunto parisino son claves dos nombres especialmente: Mbappé y Neymar. El internacional canarinho vive uno de sus momentos más dulces desde que llegó al Parque de los Príncipes y así lo reveló recientemente, justo cuando se cumplían tres años de su fichaje.

"Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar", afirmó el ex del Barcelona. "Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fans pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido", añadió.

"Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champions. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca", aseguró un Neymar Júnior que quiere seguir siendo el jugador franquicia en París.

Se queda

Pese a que los rumores sobre un posible regreso al Camp Nou le han acompañado, Neymar está en su "mejor momento" desde que fichó por el Paris Saint-Germain. Ahora parece que por su cabeza no pasa la idea de volver al Barcelona. De conseguir ganar la Champions, aún será mayor la reafirmación en esto.

