Setién y el Barça se juegan su última bala para evitar el fracaso de la temporada frente al Nápoles

Llegó el día de la mayor prueba de fuego de Quique Setién desde que es entrenador del Barça. Más que nada, porque una derrota frente al Nápoles este sábado probablemente le cueste el puesto. Él se siente fuerte, "no se me ha pasado por la cabeza que vaya a ser este mi último partido", pero la realidad es que después de perder La Liga y ser responsable de un nuevo batacazo europeo para el club catalán.

No tiene difícil la clasificación. El 1-1 de la ida no es el mejor resultado posible, pero la ventaja es para ellos por ese gol fuera de casa. El empate a cero les valdría, por ejemplo, para estar en esa fase final de Lisboa que es innegociable para la dirección deportiva. Eso es lo que le trasladaron al técnico cántabro en esas reuniones polémicas que hubo tras la consecución del título de Liga para el Real Madrid.

Pero en frente tendrán a 'Rino' Gattuso y a sus pupilos napolitanos que ven posible la machada viendo las heridas que tiene el Barça después de una temporada llena de altibajos. Los Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens y Kalidou Koulibaly buscan su gran noche en el Camp Nou y tienen en la cabeza la debacle de Roma para completar la hazaña de eliminar a los culés.

13 jugadores

Esa es la cantidad de miembros del primer equipo que tiene disponible Setién. La falta de planificación de esta temporada es más que una realidad y el desastre lo corona esta convocatoria. Hasta nueve jugadores del filial han tenido que entrar para que la lista no se quede coja. Iñaki Peña, Óscar Mingueza, Konrad de la Fuente, Monchu, Ludovit Reis y Jandro estarán en la grada del Camp Nou este sábado.

Leo Messi, durante un partido del Barcelona en La Liga Reuters

Una vez más, como es habitual en esta época del Barça, todo pasará por los pies de Leo Messi. El astro argentino será la baza principal de los culés a pesar de que terminó la temporada en un estado físico que dejó dudas. Después de las 'mini' vacaciones y la semana de preparación el barcelonismo confía en que el '10' vuelva a ser el de siempre y guíe al equipo hacia Portugal.

La duda está en si formará con cuatro en el centro con el argentino y Luis Suárez en ataque o si opta por el tridente con Griezmann. A priori esta será la opción que tiene en la cabeza Setién. De esta forma, sin Busquets ni Arturo Vidal, sancionados, Sergi Roberto, De Jong y Riqui Puig podrían conformar un centro del campo que domine la acción aunque la incursión de Rakitic como titular podría relegar al canterano al banquillo.

Cita con la historia

El Nápoles nunca ha jugado unos cuartos de final de la Champions League. Para llegar, Aurelio Di Laurentiis ha confiado en Gattuso para liderar esta generación de futbolistas más que interesantes. El carácter del legendario jugador del Milan tratará de contagiar a una plantilla lista para dar la sorpresa y poner contra las cuerdas a los de Setién.

Fabián Ruiz, tras la victoria en la Copa de Italia ante el Inter de Milan REUTERS

Aunque Insigne ha entrado en la convocatoria la sensación es que no está para ser titular. También está en duda la presencia en el once de Mertens, que también ha arrastrado problemas físicos en las últimas horas. Por ello, desde Italia se plantea que sean Hirving Lozano o Eljf Elmas los jugadores que partan en el once inicial en el Camp Nou.

Los que son insustituibles son Koulibaly y Manolas en el eje de la zaga y, por delante de ellos, Demme y Fabián. El primero, fichaje del mercado invernal procedente de Leipzig, ha sido una pieza fundamental para Gattuso. El segundo sigue brillando en Italia hasta el punto de captar la atención de los grandes clubes europeos. Los dos centrales constituyen la médula de la columna vertebral de este Nápoles. Si ellos están bien, el equipo podrá dar la sorpresa este sábado.

Barça - Nápoles

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, de Jong, Messi; Suárez y Griezmann.

Nápoles: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabián; Elmas, Mertens y Callejón.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT).

