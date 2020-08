El audio de Bergantiños que el Fuenlabrada traslada a la Fiscalía: ¿paripé o no?

El 'caso Fuenlabrada' se calienta por momentos. De la fijación de la fecha y hora del partido ante el Deportivo de La Coruña a las acusaciones entre uno y otro club, a los que se han unido las quejas de otros como el Elche, Zaragoza... Todos se unen a esta particular 'fiesta' que mantiene en vilo al fútbol español.

Uno de los últimos escándalos que no ha tardado en volverse viral es el que ha destapado la Cadena COPE. La cadena de radio española publicaba un presunto audio de Álex Bergantiños, futbolista del Dépor, en el que el capitán habla con sus compañeros sobre una conversación anterior con los abogados.

"Yo estoy flipando como todos. He hablado con el presidente y el abogado del club. Me dicen que LaLiga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso sería que siga el procedimiento abierto contra el CF Fuenlabrada y les desciendan administrativamente", dice Bergantiños.

"Para que no te den el partido por partido, los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé. Hablar con los del Fuenlabrada, venga 1-0 y nos sentamos. Y que luego ese procedimiento descienda al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos. Yo no estoy muy de acuerdo porque socialmente quedaría horroroso, pero es lo que piden los abogados por los trámites que tienen abiertos", señala también.

Respuesta del Fuenlabrada

Ante este audio de Bergantiños, el Fuenlabrada también emite un comunicado oficial en el que revela que acudirá a la Fiscalía para que estudie el caso por un posible "incumplimiento" de la ley y de las normas deportivas. En el conjunto madrileño se siente así "perjudicados por una trama" que creen que "de forma injusta y posiblemente delictiva" intentan perjudicarlo.

"Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del RC Deportivo Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la Fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", comienza el comunicado emitido por el Fuenlabrada.

El Fuenlabrada celebra un gol contra el Elche CF Fuenlabrada

"Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas", continúa la nota oficial.

"Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", sentencian desde el Fuenlabrada por el audio filtrado del futbolista del Deportivo de La Coruña.

Postura del Dépor

En el conjunto gallego también ha habido rueda de prensa por los últimos acontecimientos y el asesor jurídico del club, Óscar Rama, ha hablado alto y claro sobre el audio de Bergantiños: "En ningún caso este club va a hacer un partido de paripé, teníamos un riesgo si no nos presentábamos, le expliqué ayer a Alex ese tema y nunca utilizamos la palabra paripé, nosotros creíamos que no se iba a jugar, reiteramos al capitán que debíamos jugar el partido... Las declaraciones son en un contexto coloquial no tiene la menor importancia".

