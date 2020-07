Klopp llamó a Ferguson a las 03:30 de la madrugada tras ser campeón: así se celebra una Premier

Jürgen Klopp es genio y figura hasta proclamándose campeón de la Premier League. El técnico alemán ha realizado una temporada estratosférica con el Liverpool al que ha llevado al título de la liga inglesa 30 años después. Durante la celebración, el ex del Borussia protagonizó una divertida anécdota. Llamó a 'Sir' Alex Ferguson a las 03:30 de la mañana para decirle que había ganado.

Esta curiosa vivencia fue revelada por el propio Ferguson que se tomó de buen humor que el técnico del Liverpool le despertara a esas horas para llamarle. La revelación llegó el día que Jürgen Klopp recibía el premio al mejor entrenador de la liga, galardón que lleva el nombre de 'Sir' Alex Ferguson.

La broma perduró durante la entrega del premio ya que, ambos tuvieron la oportunidad de cruzar unos mensajes en los que se agradecían mutuamente su buen trato y su buena relación. Además, Ferguson reconoció los méritos de Klopp al que consideraba total merecedor del premio.

"El ganador, Jurgen Klopp. Jurgen, fantástico. He hablado del ascenso del Leeds United 16 años después, pero ganar una liga para el Liverpool 30 años después es increíble. Realmente lo merecías, el rendimiento de tu equipo ha sido fantástico", indicó el histórico entrenador del Manchester United.

Tras la felicitación, Ferguson aprovechó para revelar la curiosa anécdota de la llamada a horas intempestivas: "Tu personalidad se extiende por todo el club. Creo que ha sido una actuación maravillosa. Te perdono por despertarme a las tres y media de la mañana para decirme que ganaste la liga. Gracias. Te lo has merecido completamente, bien hecho".

La grandeza de Ferguson fue tal que hasta le agradeció a Klopp que se hubiese acordado de él en un momento de tanta felicidad como era darle la Premier League al Liverpool 30 años después. Sin embargo, el motivo de esta llamada es la profunda admiración que profesa el entrenador de los reds por 'Sir' Alex.

El Liverpool de Klopp

Klopp se justificó de esta forma para intentar no molestar a la afición del Liverpool debido a la rivalidad que existe con el United: "Sé que no es 100% apropiado para un entrenador del Liverpool, pero le admiro. Desayunamos juntos. No sé si él lo recordará, pero yo sí porque para mí fue como conocer al Papa".

Nació una amistad

Jürgen estaba tan encantado con su encuentro que se sintió realizado como técnico, sin imaginar que a partir de ahí puede surgir una relación entre ambos: "Fue genial y desde la primera temporada conectamos. En ese momento nunca pensé que algún día tendría el trofeo que lleva su nombre".

En ese momento, se habían juntado dos de las personas que más han influido en la liga inglesa en los últimos años, uno por su legado y por su tradición histórica, y otro por ser capaz de dar una inyección de aire fresco a un equipo adormecido y por crear una rivalidad que da fortaleza a la Premier frente al City de Guardiola. Klopp y Ferguson, Ferguson y Klopp, dos grandes personajes del fútbol al servicio del espectáculo que tuvieron un encuentro casi místico a las 03:30 de la madrugada.

