El Deportivo denuncia la incomparecencia del Fuenlabrada y presentará "acciones legales"

Primeras reacciones de los clubes afectados por el aplazamiento del Deportivo de La Coruña - Fuenlabrada. El equipo gallego ha emitido un comunicado oficial en el que muestra su "oposición frontal" a la decisión que tomó LaLiga y denuncia que "se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas" con lo sucedido este lunes.

El Rayo Vallecano ha denunciado que han jugado su partido frente al Racing de Santander obligados "bajo amenaza de pérdida de puntos", apuntando a LaLiga, y ha anunciado que "emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello" en un comunicado oficial justo antes de comenzar su encuentro.

No ha sido el único club en quejarse. El Elche, inmerso en la lucha por el ascenso así como el Rayo, también ha querido dejar claro que no estaban de acuerdo con la no suspensión también del resto de partidos para jugar todos en igualdad de condiciones. "Con lo sucedido hoy, se pone en riesgo la integridad de la competición", espeta el comunicado oficial del equipo ilicitano.

El Fuenlabrada pasó los pertinentes test tras el partido del viernes y, el domingo por la mañana, vislumbró un caso positivo en la plantilla. Ante la repetición de los test antes de viajar a La Coruña, ya con los jugadores en el hotel de concentración, ha descubierto otros seis casos que comunicó a LaLiga. Ante esta situación y sabiendo que el Elche, el equipo contra el que jugó el último partido, la patronal decidió seguir adelante con el resto de la jornada y aplazar, en principio, para el día 30 de julio el choque entre deportivistas y fuenlabreños.

La indignación

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, se quejó de la decisión de LaLiga en el descanso del resto de los partidos que sí se jugaron. "No entiendo muy bien que el Elche esté jugando, los PCR pueden dar negativo en 3-4 días y están jugando , cuando jugaron dos o tres días contra el Fuenlabrada. Me causa un poco de gracia, yo quería jugar hoy", expuso el gallego.

"El Lugo y el Albacete juegan con ventaja, no juegan con la presión de nuestro marcador. Se juegan estos últimos partidos y puntos juntos para que nadie tenga ventaja competitiva. El Lugo sabe que estamos empatados y que vamos a jugar, pero imagina que marcamos a los 5 minutos... ¿No influye, eso?", denunció Vázquez.

Fernando Vázquez:

"Nos sentimos muy perjudicados"

"No puedo entender la comunicación de LaLiga"

"Habría que haber suspendido la jornada"

"No entiendo que el Elche esté jugando"

"Lugo y Albacete están jugando con ventaja"

"Se ha producido una vulneración de la competición" pic.twitter.com/R4D2cGse8U — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 20, 2020

"Dicen que es por seguridad y salud de los jugadores, cuando el Elche está jugando. El Fuenlabrada vino aquí teniendo un positivo. No entiendo que dice que es la mejor medida por el bien general de la competición, pero es una vulneración de la competición", apuntó duramente el técnico del Depor.

"Me parece muy fuerte. No entiendo el comunicado, para mí es tremendo. Tengo total oposición a la situación que estamos sufriendo, nos sentimos muy perjudicados. Lo normal sería haber suspendido toda la jornada. Tres días, solucionamos el problema del Fuenlabrada, aislamos sus jugadores y que jueguen con lo que tengan. Pero todos jugaríamos el mismo día", sentenció Fernando Vázquez.

El comunicado del Depor

"Conocida la nota informativa en que se comunica el acuerdo del aplazamiento del encuentro de la 42ª jornada de LaLiga: RC Deportivo – CF Fuenlabrada, y la celebración del resto de la jornada en horario unificado programada para hoy a las 21:00 horas, el Real Club Deportivo de La Coruña SAD ha puesto en conocimiento tanto de LaLiga, como de la RFEF y el CSD, su oposición frontal a tal decisión, al entender que se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás", comienza la nota del conjunto blanquiazul. "El Real Club Deportivo ha cumplido escrupulosamente con todas las exigencias sanitarias marcadas en los protocolos y se ha presentado a la disputa del partido sin que haya comparecido el Fuenlabrada. Por supuesto, nos mostramos totalmente de acuerdo con las razones sanitarias que obligan a la suspensión y que son asumidas por este Club, pero consideramos que debe entenderse que el Fuenlabrada no se ha presentado a la celebración del partido y que al Deportivo le perjudica la disputa del resto de la jornada en estas condiciones", señala el comunicado a su rival en la noche del lunes. "Por todo ello, el Real Club Deportivo de La Coruña estudiará y emprenderá todas las acciones legales necesarias, antes las instancias correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses", anuncia el equipo gallego.

El comunicado del Rayo

"El Rayo Vallecano quiere expresar su más profunda indignación ante la adulteración de la competición que se está intentanto perpetrar. El Rayo Vallecano se está jugando el entrar en el playoff para ascender a Primera División, un proyecto que lleva muchísimo trabajo y dinero invertido. Para ello, hoy necesitamos ganar nuestro partido, que el Elche CF no gane y que el CF Fuenlabrada pierda", comienza la nota.

"El CF Fuenlabrada tiene hoy un partido muy difícil, ya que juega contra un rival histórico que se está jugando la permanencia en la Segunda División y en el fútbol profesional. Para mantenerse, el Deportivo de la Coruña no tiene que ganar solo su partido, sino que no lo hagan Albacete y Lugo", continúa el comunicado del conjunto vallecano.

"Por lo tanto, suspender o aplazar el Deportivo - Fuenlabrada, sin aplazar el resto de partidos implicados, puede suponer que Albacete y Lugo ganen sus encuentros y el Deportivo sea matemáticamente equipo de Segunda B, por lo que saldrían con una gran desilusión y sin ninguna fuerza a disputar ese partido contar el Fuenlabrada, lo que perjudicaría muy seriamente los intereses del Rayo Vallecano", denuncia el equipo madrileño.

"Al Rayo Vallecano se le está obligando a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido", expresaba de forma contundente el Rayo Vallecano.

"Es por ello, que el Rayo Vallecano no acepta esta resolución por ser muy perjudicial a sus intereses deportivos y económicos y emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello. Dejando destacar que para el Rayo Vallecano es la salud y si por ello tiene que suspenderse nuestra partido y el resto de los partidos implicados en playoff y descenso no pone ninguna objeción solo paciencia, colaboración y compensión", sentencia un comunicado que expresa el enfado del equipo de la franja.

El comunicado del Elche

"El Elche CF muestra su disconformidad con la decisión de disputar la jornada 42 de LaLiga SmartBank tras la suspensión del encuentro entre RC Deportivo y CF Fuenlabrada, al no ser el escenario ideal en una jornada que si se establece en horario unificado es precisamente por lo que hay en juego y afecta a varios equipos de la competición, entre ellos al nuestro. Con lo sucedido hoy, se pone en riesgo la integridad de la competición", comienza el comunicado. "Como muestra de profesionalidad, hemos disputado hoy nuestro partido frente al Real Oviedo tal y como estaba previsto porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo. Nosotros, deportivamente, hablamos en el campo. Pero es evidente que hoy se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa", denuncia el equipo ilicitano.

"Una situación como la vivida hoy hace que cobre más importancia todavía el cumplimiento estricto de las normas y medidas de seguridad e higiene pautadas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19 y reflejadas en los protocolos de vuelta a la competición" finaliza la queja del Elche.

[Más información: Suspendido el Deportivo - Fuenlabrada de Segunda: siete jugadores dan positivo por Covid-19]