Las lágrimas de Imanol tras entrar en Europa y que emocionan a cualquier hincha de la Real

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, explicó este domingo, tras el 1-1 contra el Atlético de Madrid, que siente "lo mismo que puede sentir cualquier aficionado" del equipo por haber logrado la clasificación para la Liga Europa, "una alegría inmensa y un orgullo terrible", y remarcó que "nadie tiene ninguna duda de que este equipo se merecía estar en Europa".

El rostro del técnico desprendía felicidad, sonriente, con los brazos en alto, aplaudiendo, con la satisfacción de haber clasificado para la Liga Europa a su equipo, a su llegada al auditorio del Wanda Metropolitano para la rueda de prensa telemática.

"Es muy complicado de expresar lo que en estos momentos puedo sentir. Un orgullo terrible de ser el entrenador de este gran club y sobre todo dar las gracias a todo el mundo, al club, al aficionado, a los jugadores, al staff y a Mikel Labaka, que es con el más horas meto y con el que más tiempo llevo. Sin todos, esto no habría sido posible", aseguró.

"Y también a la familia, porque en los malos momentos son los que más sufren; mi mujer, mis dos hijos, mis sobrinos, que cuando me ven en la rueda de prensa después de perder se van a la cama llorando. Estoy súper orgulloso de haber conseguido lo que hemos conseguido, de la manera que lo hemos hecho y defendiendo a nuestro club. Siento lo mismo que puede sentir cualquier aficionado; una alegría inmensa y un orgullo terrible", expresó.

"Nadie tiene ninguna duda de que este equipo se merecía estar este año en Europa. Es lo que hemos buscado desde el inicio, es donde hemos estado durante todo el año y creo que hubiera sido muy injusto este año no haber entrado en Europa", recalcó Imanol, al que se le hicieron "eternos los dos minutos finales" del Levante-Getafe que influía en si la Real Sociedad era sexta o séptima en la tabla.

Atlético de Madrid - Real Sociedad EFE

Su equipo estuvo fuera de Europa hasta el minuto 86 del duelo contra el Atlético de Madrid. "Yo sentía que lo íbamos a conseguir, que íbamos a ser capaces. Así se lo dije a los jugadores en el descanso. Hasta el minuto 80 les he dicho. Ha sido hasta el 86. Este equipo no ha dejado de insistir, de creer, de trabajar... Una vez más sabíamos que tenía que ser así. Y así ha sido. En el último partido, en el último minuto, de esa manera. Creo que muy justo que estos jugadores, este equipo y este club hayan conseguido este sexto puesto por todo lo que han hecho durante la temporada", expuso.

El gol de Januzaj

Lo logró por un gol de Adnan Januzaj. "Sabía que era capaz en 15 minutos de hacer lo que ha hecho. Seguramente no estaba ni para jugar esos 15 minutos. Sabemos el talento que tiene, las ganas que tenía y por eso le he metido, porque es capaz de hacer estas cosas".

Imanol, que destacó la "cantera" como lo "más valioso" del club donostiarra, insistió también en la importancia de cómo han vivido "los malos momentos en Zubieta", hasta el punto que destacó ese aspecto como "el mejor momento" de la temporada.

"Cómo se ha portado el club no sólo conmigo, sino con el equipo; cómo se han comportado los jugadores; cómo se ha comportado la afición en esos momentos malos donde no había resultados... Es lo que a mí verdaderamente me llena. Es lo que más me llena de este año. Y mira si hemos conseguido cosas importantes", afirmó.

