La calculadora de La Liga: lo que se juega cada equipo en las dos últimas jornadas

Se acaba La Liga. Este jueves y este domingo se finiquitarán las dos jornadas que quedan por jugarse, pero todavía con muchos frentes abiertos por delante. Decididos solo están los nombres de los cuatro que irán a la Champions League y un descendido, el Espanyol. El resto está todo en el aire, aunque hay batallas encarriladas como la de por el título, que tiene ya el Real Madrid en la palma de su mano.

Todavía queda por decidir el nombre de los tres equipos que jugarán en la próxima Europa League (el séptimo jugará dos rondas previas) y los dos descendidos a Segunda División que acompañarán al Espanyol. De momento, Leganés y Mallorca están en el pozo. Aquí están las cuentas de cada uno y los rivales contra los que se deberán medir en las jornada 37 y 38.

Tabla de clasificación de La Liga, al completo

Real Madrid: 83 puntos

El Real Madrid tiene claro lo que tiene que hacer para ganar La Liga: sumar dos puntos. En el Di Stéfano podrá hacerse con el título si gana al Villarreal. Si no llega a la última jornada ya con el título en el bolsillo, el Madrid deberá igualar el resultado del Barça. Si los culés no ganan, serán campeones igualmente. El club blanco intentará firmar un 11 de 11 ante un Leganés que si no está ya descendido se jugará la vida.

J. 37: REAL MADRID - Villarreal

J. 38: Leganés - REAL MADRID

Barcelona: 79 puntos

El Barça sabe que tiene La Liga muy complicada. Necesita al menos una derrota y un empate del Madrid y ganar sus dos partidos. Contra Osasuna, en el Camp Nou, tendrá su primera prueba. El club navarro apenas se juega nada. Lo mismo en la última jornada, en la que se mide a un Alavés que está en la lucha por la permanencia. Muy difícil para el Barça, que prácticamente ha dicho adiós al título.

J. 37: BARCELONA - Osasuna

J. 38: Alavés - BARCELONA

Atlético de Madrid: 66 puntos

El Atleti tiene ya asegurada la clasificación a la próxima edición de la Champions. Lo único por lo que le queda luchar es el tercer puesto, aunque no influye en su forma de entrada en Europa. Se mide a Getafe y Real Sociedad, que necesitan los puntos para ir a la Europa League. Los colchoneros tiene el goal average ganado al Sevilla, su rival por la tercera plaza.

J. 37: Getafe - ATLÉTICO DE MADRID

J. 38: ATLÉTICO DE MADRID - Real Sociedad

Sevilla: 66 puntos

Como el Atleti, equipo con el que está empatado a puntos, el Sevilla tiene dos rivales duros contra los que jugar. El único desafío que tiene el conjunto hispalense es acabar tercero en la tabla, por lo que jugarán contra una Real Sociedad que necesita sumar sin presión. Se despide la temporada contra el Valencia en el Sánchez Pizjuán.

J. 37: Real Sociedad - SEVILLA

J. 38: SEVILLA - Valencia

Santi Cazorla, con el Villarreal Villarreal CF

Villarreal: 57 puntos

El Villarreal necesita solo un punto para estar en la próxima Europa League, aunque la verdadera batalla está en no quedar séptimo y ahorrarse la dos rondas previas. Aventaja en tres puntos a Getafe y Real Sociedad, pero estos pueden darle caza si pierde contra el Madrid. Contra los azulones tiene ganado el goal average y contra los txuri-urdin está empatado.

J. 37: Real Madrid - VILLARREAL

J. 38: VILLARREAL - Eibar

Getafe: 54 puntos

Sumar tres puntos, le aseguraría al Getafe estar en la próxima Europa League, al menos en la previa, puesto que tiene ganado el goal average a Athletic y Real. Importa que la Real no saque más puntos que ellos para tener el billete a la fase de grupos.

J. 37: GETAFE - Atlético de Madrid

J. 38: Levante - GETAFE

Real Sociedad: 54 puntos

La Real levanta la cabeza con la victoria contra el Villarreal, pero por delante le esperan dos rivales igual o más difíciles. Además, tiene el goal average perdido con el Athletic, por lo que en caso de empate a puntos serán los rojiblancos los que sean séptimos. La Real se mide contra 3º y 4º y despide la temporada en el Wanda. Obligatorio puntuar y que el Athletic no recorte los tres puntos que ahora mismo hay de diferencia. Difícil para una Real que tras el parón ha pasado de estar en Champions a sufrir siendo séptimo.

J. 37: REAL SOCIEDAD - Sevilla

J. 38: Atlético de Madrid - REAL SOCIEDAD

Athletic: 51 puntos

El Athletic sabe que el séptimo puesto pasa por aprovechar un eventual pinchazo de la Real Sociedad. Obligado a ganar ante Leganés y Granada. Si suma los seis puntos sabe que tiene opciones de dar caza a un Getafe que también tiene a tres puntos, pero con quien tiene perdido el goal average.

J. 37: ATHLETIC - Leganés

J. 38: Granada - ATHLETIC

Valencia: 50 puntos

La derrota del Valencia contra el Leganés enterró casi todas las opciones che de jugar en Europa la próxima temporada. Solo le queda ganar los dos partidos que le quedan y rezar por adelantar al Athletic y que Real o Getafe se dejen cinco puntos.

J. 37: VALENCIA - Espanyol

J. 38: Sevilla - VALENCIA

Granada: 50 puntos

El Granada se puede dar por satisfecho ante la magnífica temporada que ha hecho. La derrota contra el Real Madrid le pone muy difícil ir a Europa, pero nunca antes en su historia había estado en esta pelea. Como el Valencia, solo le queda esperar un milagro con el extra de dificultad de tener el goal average perdido contra los de Voro. Pase lo que pase, sobresaliente año de los nazaríes.

J. 37: Mallorca - GRANADA

J. 38: GRANADA - Athletic

Osasuna - FC Barcelona REUTERS

Osasuna: 48 puntos

Osasuna es el primero en la tabla de los equipos que no se juegan nada. Le separan seis puntos de Europa, pero tiene perdido el goal average con la Real Sociedad y pese a tenerlo empatado con el Getafe, la diferencia de goles entre ambos es irreal que caiga del lado navarro. Barcelona, por el título, y Mallorca, por la salvación, sus rivales para cerrar en mitad de tabla su vuelta a Primera.

J. 37: Barcelona - OSASUNA

J. 38: OSASUNA - Mallorca

Levante: 43 puntos

Nada en juego para el Levante que ha ganado dos partidos, empatado cuatro y perdido tres tras el parón. La siguiente temporada estará en Primera. En los últimos partidos ya se le ha visto jugar sin presión y se puede esperar lo mismo contra un Celta que se juega la permanencia en Balaídos. El club granota se despedirá de La Nucía, su casa improvisada en esta Liga exprés, contra el 'EuroGeta'.

J. 37: Celta - LEVANTE

J. 38: LEVANTE - Getafe

Real Betis: 41 puntos

Decepcionante año del Betis, que acabará la temporada en la mitad baja de la tabla. En el Benito Villamarín ya se piensa en la próxima campaña, en la que Manuel Pellegrini, ya presentado, será su entrenador. Poco que esperar en sus duelos contra un Alavés que lucha por la salvación y Valladolid también en tierra de nadie.

J. 37: BETIS - Alavés

J. 38: Valladolid - BETIS

Real Valladolid: 39 puntos

El Valladolid cumplió con el objetivo de la permanencia. Otro año más en Primera. En la jornada 37 protagonizará el único partido en el que ninguno de los dos equipos se juega nada. No formará parte del horario unificado y jugará sin presión contra el Eibar horas antes que el resto. Ante el Betis, en la última jornada, nada en juego otra vez para los dos.

J. 37: Eibar - VALLADOLID

J. 38: VALLADOLID - Betis

Eibar: 39 puntos

El Eibar, como el Valladolid, ha sido el último en asegurar su permanencia. El empate contra el Leganés y la victoria contra el Espanyol han salvado al equipo de Ipurua que se acercaba peligrosamente al precipicio del descenso. Nada en juego contra el Valladolid y se medirá en la última jornada contra el Villarreal.

J. 37: EIBAR - Valladolid

J. 38: Villarreal - EIBAR

Celta de Vigo: 36 puntos

La temporada del Celta ha sido una montaña rusa dentro de que ha sido mala y llega a las dos últimas jornadas con la salvación en sus manos, pero con peligro de desastre. Una victoria contra el Levante o Celta le asegura estar otro año más en Primera División. Calendario sencillo contra un equipo que no se juega nada y otro ya descendido.

J. 37: CELTA - Levante

J. 38: Espanyol - CELTA

Alavés: 36 puntos

El Alavés marca el borde del precipicio a Segunda. Goal average perdido con el Celta. Ese empate contra el Getafe en la jornada 36 puso fin a una racha de seis derrotas seguidas y ha podido salvar al equipo de Vitoria casi sobre la bocina. Ganar al Betis le da la permanencia y más le vale al Alavés sumar los tres puntos porque en la última jornada espera el Barcelona.

J. 37: Betis - ALAVÉS

J. 38: ALAVÉS - Barcelona

Luka Modric, durante el Real Madrid - Leganés EFE

Leganés: 32 puntos

El Leganés, que parecía sentenciado hace unas semanas, se ha resistido a dar por perdida la permanencia. Mucho corazón en los de Javier Aguirre, a los que solo les vale un milagro. Está obligado a ganar al Athletic y que Celta y/o Alavés pinchen. Con eso no bastaría, ya que habría que recortar uno o dos puntos más a sus rivales en la última jornada, en la que se mide al líder de la tabla, el Real Madrid.

J. 37: Athletic - LEGANÉS

J. 38: LEGANÉS - Real Madrid

Mallorca: 32 puntos

El Mallorca, como el Leganés, está dando una bonita lección sobre luchar hasta el final. Tiene un mejor calendario que Alavés y Leganés: Granada y Osasuna. Sin embargo, deberá ganar los dos partidos y esperar que el Alavés y/o Celta saquen solo un punto en sus dos partidos. El goal average lo tiene perdido con los de Vitoria y con el Leganés, con el que está empatado a 32 puntos. Sí lo tiene ganado con el Celta, pero será difícil que el conjunto de Vigo se deje tantos puntos.

J. 37: MALLORCA - Granada

J. 38: Osasuna - MALLORCA

Espanyol: 24 puntos

El único descendido a falta de dos jornadas. Año para olvidar para el Espanyol, un histórico en la era moderna de La Liga, que cae al pozo de Segunda. Su ruta de despedida será ante el Valencia y contra el Celta, este en Cornellá. Con una racha de siete derrotas seguidas, lo que le queda es terminar con orgullo y sumar alguna victoria o, al menos, puntuar.

J. 37: Valencia - ESPANYOL

J. 38: ESPANYOL - Celta

