Nano Mesa se somete a un test de drogas tras su celebración viral: "Es resultado de la euforia"

El jugador del Cádiz se ha visto obligado a desmentir en redes sociales y con pruebas gráficas haber consumido cualquier tipo de sustancia estupefaciente después de que unas imágenes suyas se volvieran virales. Nano Mesa aparecía eufórico y celebrando el ascenso del equipo andaluz, pero su felicidad y gestos eran tales que ha tenido que salir al cruce de esas graves acusaciones.

Por medio de un comunicado oficial y aportando la imagen del resultado de un test de drogas, Nano Mesa ha dejado de lado la celebración del título para proteger tanto su imagen como la del club. El jugador, en ese extensa nota de prensa, deja claro que simplemente se trataba de un momento de máxima euforia.

"Me siento en la obligación de dar un paso al frente ante acusaciones que faltan a la verdad y ponen en duda mi profesionalidad", se ha justificado el jugador del Cádiz. Según apunta, ha hecho pública esta información "con total tranquilidad y transparencia" tras someterse a un test "para demostrar" que los hechos de los que se le acusan "son totalmente falsos".

"Quiero dejar claro mi compromiso con la entidad a la que represento y lo que ello conlleva", ha indicado Mesa en el mismo comunicado. El jugador recalca que "las imágenes publicadas no son más que el resultado de la euforia propia de un acontecimiento de tal magnitud", por lo que le "duele en el alma" que se haya aprovechado tal situación para ir contra sus "valores" como deportista.

Nano Mesa finaliza el comunicado pidiendo no empañar el momento "con calumnias sin fundamento que no pueden llevar a nada positivo" y pide respeto a su persona para así "vivir este momento con la felicidad" que merece.

El fiestón del ascenso del Cádiz

La bronca al Cádiz

El equipo ascendió a Primera División pese a haber perdido el partido de la jornada ante el Fuenlabrada. Ya durante esa tarde del sábado se produjeron aglomeraciones de sus aficionados. Sin embargo, las imágenes se repitieron tras consumarse el hito y ascender a la máxima categoría.

Esas imágenes, en plena ola de rebrotes tanto en Andalucía como en el resto de España, han llegado a la rueda de prensa de Fernando Simón. Este ha asegurado que no son actos correctos. "No se trata de no hacer cosas divertidas", ha indicado, "sino de hacerlas de otra manera".

