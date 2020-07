Jordi Alba estrena carnet de conducir con 31 años y ocho temporadas en el Barcelona

Jordi Alba ha sorprendido este sábado al aparecer en la Ciudad Deportiva del Barcelona al volante de un coche. Y es que hasta ahora, el lateral azulgrana siempre había ocupado el asiento de copiloto siendo habitual que su padre o su hermano le llevaran a sus entrenamientos. Alba, que con 31 años y cobrando una millonada en el Barcelona no tenía el carnet, ya puede conducir.

Por eso ha sorprendido a muchos la imagen del internacional español apareciendo manejando un coche en su llegada este sábado a la jornada de entrenamiento previa al partido contra el Villarreal.

Las imágenes pertenecen a David Ibáñez, periodista de Mediaset, que cazó la llegada de Jordi Alba a Sant Joan Despí. Lo hacía, por cierto, conduciendo de forma prudente. Cosas del conductor novel.

Hoy por primera vez hemos visto a Jordi Alba conduciendo. Ya tiene carné de conducir. Felicidades. Así llegaba muy prudente esta mañana a la ciudad deportiva para el entrenamiento del Barça #fcb #fcblive pic.twitter.com/fJAr5yti5z — David Ibáñez (@DavidIbanez5) July 4, 2020

¿Tuvo algo que ver Piqué en que Jordi Alba se haya sacado el carnet? Hay que recordar que el central le vaciló durante su último paso por La Resistencia la semana antes del estreno de su Copa Davis. "A Ansu Fati le debe llevar su padre a los partidos, como a Jordi Alba", dijo en noviembre Piqué para sorpresa de David Broncano, presentador del programa. "No tiene carnet de conducir", le explicó.

"Tendrá para pagarse un cabify o un algo...", replicó Broncano. "Pero que lo desteten ya, ¿no? Joder Jordi, vaya huevazos. ¿Le arropa su madre por las noches? ¡Venga a dormir, Jordi! Joder, que tío macho". Piqué, a eso, dijo que "lo comentamos siempre pero no quiere ni hacer el examen”. No quiere ni probar y no sé por qué". Parece que ahora sí que Jordi Alba ha escuchado a sus compañeros.

El Barça, contra el Villarreal

El Barcelona viaja a Villarreal sin el defensa Samuel Umtiti, que esta semana ha recaído de sus problemas en la rodilla izquierda, y el centrocampista Frenkie de Jong, quien sigue recuperándose de una lesión en el sóleo de su pierna derecha.

El técnico del conjunto azulgrana, Quique Setién, ha convocado para el partido a 24 jugadores, entre los que se encuentran hasta ocho futbolistas del Barça B: el portero Iñaki Peña, los defensas Ronald Araujo, Jorge Cuenca y Daniel Morer, los centrocampista Riqui Puig y Ramón Rodríguez 'Monchu' y los delanteros Álex Collado y Ansu Fati.

Completan la lista para jugar mañana (22:00 horas) en el Estadio de La Cerámica: Ter Stegen, Neto, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Junior, Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Arthur, Messi, Luis Suárez, Griezmann y Braithwaite.

