El padre de Griezmann ataca a Quique Setién y le acusa de no tener mando en el vestuario

La situación de Antoine Griezmann en el FC Barcelona es cada vez peor. Cada hora que pasa se vuelve más tensa y se acerca con peligro hacia un fracaso estrepitoso de 120 millones de euros. El último en añadir más leña al fuego ha sido Alain, padre del jugador y que no ha dudado en atizar a Quique Setién tras su suplencia ante el Atlético de Madrid y su salida al campo en el minuto 90.

Tan solo unas horas después de que su hermano Theo criticara al técnico, el padre de Griezmann ha reaccionado ante las palabras del cántabro que aseguraba que no pediría perdón al jugador galo por no haberle alineado de titular y por haber demorado tanto su salida al césped con el partido muy cuesta arriba para los culés.

Después de estas palabras, Alain público en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Para tener este tipo de conversación necesita tener las llaves del camión y este no es el caso, solo es un pasajero". Minutos más tarde, y tal y como había hecho Theo tras el partido con sus ataques al entrenador, borró su mensaje.

Griezmann, durante un calentamiento del Barcelona Reuters

Griezmann atraviesa por el peor momento de su carrera futbolística. Tras su dramática salida del Atlético, con documental incluido para comunicar que se quedaba un año antes, su llegada a Can Barça ha sido un calvario desde que piso el vestuario culé.

Tanto la afición como el núcleo duro de la plantilla blaugrana esperaban el verano pasado la llegada de Neymar. La demora en tomar la decisión por parte del francés y que encima rechazara en primera instancia al Barcelona no sentó bien a nadie, por lo que su fichaje una temporada más tarde estaba ya abocado al fracaso.

Para colmo, el rendimiento de Griezmann no ha sido el esperado, incapaz de destacar en el terreno de juego, desubicado ante la omnipresencia de Messi y recluido en una banda donde su fútbol no luce. Además, los momentos en los que ha estado en punta de ataque tras la lesión de Suárez han dejado en evidencia una falta de gol alarmante.

La última opción

El '7' del Barça es el centro de las críticas tanto de la afición como de sus propios compañeros que siguen anhelando la llegada de Neymar en algún momento y que ahora mismo confían más en jugadores como Ansu Fati o incluso Braithwaite. Quique Setién ya ha demostrado que el francés es su última opción en ataque y la situación tiene una difícil reconducción.

barca-celta

Desde la directiva blaugrana, conscientes del fiasco que ha sido una llegada en la que tanto empeño pusieron y que les costó la enemistad con el vestuario, ya han intentado colocarlo en varias negociaciones para intentar buscar un trueque que suavice la situación. Sin embargo, la imagen que ahora mismo tiene Griezmann en el fútbol europeo no es la ideal.

El final de esta difícil historia solo pasa por una venta a la baja de un jugador que llegó como estrella tras haber ganado una Copa del Mundo con Francia y que ahora mismo es una sombra de lo que fue. Sentarse cerca de Messi en el vestuario no solo no le ha servido para no poder comer en su mesa y en la de Cristiano, si no para tener que abandonar, tarde o temprano, el restaurante por la puerta de atrás.

