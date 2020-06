Iniesta: "El Barça perderá o ganará, pero siempre mantendrá su identidad"

Andrés Iniesta ha analizado la situación del Barcelona. El manchego, que lo ganó todo con el Barcelona y con la selección española, milita en las filas del Vissel Kobe, en el que consiguió ganar el pasado mes de febrero la Supercopa de Japón.

En lo que se refiere al club blaugrana, el de Fuentealbilla ha echado la vista atrás para recordar sus tiempos en el Barça a las órdenes de Guardiola: "Yo creo que para tener éxito en el fútbol, en un juego de equipo, al final se deben dar muchas cosas".

"Teníamos a un entrenador espectacular como es Pep Guardiola en todos los sentidos, teníamos una generación de futbolistas crecida con la misma forma de jugar y sobre todo el talento, el talento era brutal", ha añadido en la entrevista concedida a Corriere dello Sport.

Xavi, uno de los inseparables de Iniesta en el Barça Andreu Dalmau EFE

Por encima de todo, Iniesta ha querido destacar a los futbolistas "porque el Barcelona perderá, seguirá ganando, pero siempre mantendrá su identidad". Sobre Guardiola también ha añadido que esté donde esté el de Sampedor, sus equipos continuarán jugando de la misma forma.

"Cada escenario es distinto, es distinto en España, Italia, Alemania. Lo que identifica a los equipos es cómo es su entrenador. Guardiola, aunque estuviese entrenando en India, seguiría con su idea de fútbol", ha afirmado el campeón del mundo con España.

Agradecido con el Barcelona

Lo que sí ha dejado claro el manchego es que está muy agradecido al Barcelona por haberle dado la oportunidad de su vida: "Yo pienso antes de recibir el balón, me gusta saber siempre dónde está mi compañero, mi rival. Sí que es cierto que he estado toda mi vida en un club como el Barcelona, que es el club ideal. Eso me ha ayudado, además de que he estado rodeado toda mi vida de los mejores".

Vestido de azulgrana, Andrés Iniesta consiguió añadir a su palmarés un total de 32 títulos, incluido el famoso sextete con Pep Guardiola como entrenador. A esto se suman las dos Eurocopas y el Mundial que consiguió con la selección de España.

Un deseo de futuro

En el mes de abril, en pleno confinamiento, el de Fuentealbilla atendió a los micrófonos de la Cadena SER para hablar de muchos temas, entre ellos de su futuro. Una de las opciones que más seduce al centrocampista es la de pasar de vestirse de corto a ejercer como entrenador en la banda.

"No, pero yo intentaré jugar dos o tres años más y verme ahora en un banquillo no tiene sentido. No me escondo con la idea de volver al Barça en algún momento de mi vida y cuando esté preparado", comentó Iniesta en El Larguero. "Mantengo la idea. Lo voy a intentar y con el paso del tiempo me gusta más la idea. Me apasiona el fútbol. Un documental de este nivel no va a salir. ¿Presión en el banquillo del Barça? No quiero ni imaginármelo", añadió entonces una de las leyendas de nuestro fútbol.

