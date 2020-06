Gianinna, la hija de Maradona, lleva a su padre ante la Justicia por su adicción al alcohol

La vida de Maradona se ha convertido en un show en el que los escándalos de diferente índole tienen una gran parte de protagonismo. Recientemente se podía ver al astro argentino en un vídeo en el que acabó bajándose los pantalones y enseñando el culo, mientras intentaba bailar, ya que le costaba no solo mantener el ritmo, sino también levantar los pies del suelo.

Después de este lamentable espectáculo, su hija Gianinna ha dicho basta. En declaraciones para Intrusos ha explicado que está "cansada de que quieran entender algo que no es entendible. Hay cosas que son inentendibles". "Cuando dejé de tratar de entender qué es lo que le estaba pasando a mi papá, pude acercarme como hija", ha continuado.

Gianinna, así como su hermana Dalma, está dispuesta a llevar a su padre ante la Justicia para que sea esta la que le obligue a tratar su adicción al alcohol: "Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es adelante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente".

Gianinna Maradona

El interés no es económico y ha dejado claro que tanto ella como su hermana están dispuestas a firmar un documento sobre ello. "Es lo que menos me interesa.Yo quiero que mi papá siga viviendo", ha afirmado una Gianinna que también ha echado la vista atrás para recordar lo que le sucedió a 'El Pelusa' en el año 2000, cuando tuvo que ser ingresado por una sobredosis y estuvo cerca de morir: "En ese momento era muy chica, pero hoy, con 31 años, quise saberlas".

Problema con el alcohol

"Yo tengo la obligación de decirle si hay algo que no está bueno para su salud", ha afirmado la hija del exfutbolista y ahora entrenador. "El panorama del alcohol lo vienen negando hace un montón. No es algo de ahora, de la cuarentena", ha añadido Gianinna, quien ha revelado que el pasado mes de octubre fue a visitar a su hermana con su hijo y su sobrina y que tuvieron que irse porque no estaba "bien".

Poco después le pidió a una amiga que fuese con ella a ver a su padre para no ir sola y dice que le encontró "dormido en la mesa" y "con personas alrededor" incluido su abogado. La propia Gianinna tuvo que socorrer a Diego: "Corrí a agarrarlo, se estaba ahogando".

De todo lo sucedido tiene fotografías: "Después, empezó una situación horrorosa que me angustia un montón tener que haber pasado y tener que contarla.No me molestaría tener que mostrarle las fotos, o las cosas de ese día, a un juez. Pero no en la televisión. A un juez".

Una vida complicada

Gianinna ha mantenido que si puede "hacer algo" lo hará y ha admitido que tanto ella como su hermana Dalma han vivido "situaciones que no estuvieron buenas". "Yo ya no le digo que no tome alcohol. Pero él no lo disfruta. Ahí está el punto. No disfruta tomarse una cerveza. No lo disfruta", ha sentenciado la hija de 'El Pelusa'.

[Más información - Maradona, una vida de desenfreno: su currículum de escándalos, agresiones y problemas con las drogas]