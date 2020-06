Juan Carlos Unzué: "La ELA es una enfermedad que me va a vencer"

El pasado jueves 18 de junio, Juan Carlos Unzué anunció que le habían diagnosticado ELA (esclerosis lateral amitrófica). Esta enfermedad no tiene cura a día de hoy, afecta al sistema nervioso central y va avanzando hasta acabar en parálisis.

El que fuera guardameta de clubes como Osasuna, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Oviedo, después de colgar las botas fue miembro del cuerpo técnico de varios técnicos del Barça, haciendo las veces de preparador de porteros con Rijkaard y Guardiola.

Después se unió a Luis Enrique en el Celta de Vigo y con el ahora seleccionador nacional acabó de vuelta en el Camp Nou. El siguiente paso en su carrera fue volar solo como primer entrenador. Primero en el conjunto vigués en Primera División y después del Girona en Segunda. Ahora, a sus 53 años su diagnóstico le aleja de los terrenos de juego.

Casi una semana más tarde de su confesión, Unzué ha hablado con los medios del Sevilla, club en el que vivió sus años más destacados como profesional. "Lo del Sevilla ha sido increíble, he podido contactar con muchos compañeros de mi época con los que hacía mucho que no hablaba", ha confesado el navarro, quien ha asegurado que la noticia no le ha supuesto "un gran impacto".

Aceptación

"Desde el primer día lo acepté como parte de la vida, adaptarme y convivir con eso como parte de la vida. Es una enfermedad que me va a vencer, ojalá que sea muy poquito a poco, porque los doctores dicen que en mi caso es lenta, pero con este buen humor trataremos de que sea aún más lenta todavía", ha comentado Unzué.

Juan Carlos Unzué, durante su etapa en el Barcelona FC Barcelona

El ex de Sevilla o Barcelona ha afirmado que sintió "alivio al contarlo, como la sensación de un día de partido", aunque también ha apuntado que luego apareció "el cansacio", pero que "ya se ha traducido todo en satisfacción" porque durante estos últimos días que han pasado desde su anuncio ha recibido "muchísimo cariño de mucha gente".

Agradecido al Sevilla

Como ya se ha indicado, su etapa en el conjunto hispalense fue la mejor de su trayectoria como portero y es por eso que no se ha olvidado de mostrar su agradecimiento a todo el sevillismo: "Hay mucha más gente buena que mala, solo que las malas hacen mucho ruido. El fútbol transmite muchos valores como deporte colectivo".

Así, Unzué ha insistido en que disfrutó "muchísimo" cuando jugó en el Sevilla y que estará "eternamente agradecido a la ciudad y a los sevillistas". "Nunca he dejado de sentir el cariño de la afición del Sevilla, incluso cuando he ido de rival me he sentido querido, me han parado por la calle recordándome momentos, vivencias, etc. En los momentos de dificultad es fantástico que aparezca tanta gente y ayuda mucho", ha sentenciado.

El mundo del fútbol se ha volcado con Unzué desde que dio a conocer que padece ELA. Desde los clubes en los que ha militado hasta el Real Madrid, el cual salió al terreno de juego frente al Valencia con una camiseta en homenaje a él, con un mensaje de cariño y apoyo.

