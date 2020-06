El cambio del arbitraje y del VAR: las nuevas reglas que podrían haber evitado las polémicas en La Liga

Las quejas arbitrales del Barça, así como las de Valencia y de la Real Sociedad, han marcado la actualidad deportiva de estos días. Las palabras de Gerard Piqué después del empate del conjunto azulgrana ante el Sevilla, sin mencionar al colectivo, era una traca más que se sumaba a las declaraciones de Quique Setién en rueda de prensa en las que venía a decir que por unos centímetros, los que el VAR demostró que Benzema estaba en posición correcta ante el Eibar, se iba a decidir La Liga.

Evidentemente, todo esto es parte del ventilador que ha activado el conjunto azulgrana para presionar al estamento arbitral y tapar las carencias de juego que se evidenciaron durante el partido ante el Leganés, que ganaron con muy poco y con un penalti muy discutible a Leo Messi, y que le hicieron no marcar ante el conjunto hispalense. Pero habría una posibilidad para evitar que los azulgrana pudieran quejarse de nada con menos motivos de los que tienen ahora.

El VAR ha sido el principal inconveniente para los equipos que se vienen quejando en las últimas fechas. La intervención o no, que el árbitro acuda al monitor o se fíe de lo que le dicen por el pinganillo, el momento en el que se para el 'frame' para determinar si es fuera de juego o no, las tomas que se utilizan para tirar las líneas... lo fácil parece mantenerse quiero ante tantas circunstancias con las que protestar.

"Creo que va a ser muy difícil ganar esta Liga al no depender de nosotros". Gerard Piqué. #VolverEsGanar pic.twitter.com/2HdB7cziKy — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 19, 2020

El Valencia sacó incluso una lista de errores del VAR que no solo incluía partidos de La Liga, también lo hacía con choques de la Champions League y de la Copa del Rey. La Real Sociedad se limitó a titular de una manera especial su crónica, pero las declaraciones de Mikel Merino al término del partido y cómo se mordió la lengua Imanol Alguacil en rueda de prensa dejaron claro el malestar vasco.

Estos aciertos arbitrales podrían estar más justificados si se pudiera atender a los cambios de la International Football Association Board. El documento de 'Laws of the game 2020/21' aprobado en el mes de abril no puede entrar en práctica para el colectivo arbitral hasta que no acabe la presente temporada, es decir, que iba a verse en estos meses en la Eurocopa prevista para estas fechas antes del parón por el coronavirus.

Las manos

Estos cambios incluían, por ejemplo, la duda de la jugada de Karim Benzema en su gol frente a la Real: qué se considera y qué no se considera mano entre el hombro y el brazo. El cambio de redacción del texto es claro: "A los efectos de determinar las manos en ataque, se utilizará el límite superior del brazo que esté en línea con la parte inferior de la axila".

Benzema señala al árbitro que ha tocado el balón con el hombro

Un árbitro de Primera División como Cuadra Fernández nos aclaraba en EL ESPAÑOL que este cambio, por ejemplo, era más bien una recomendación, porque es algo que siempre ha sido así. Lo único que cambiaba era la redacción en las reglas del juego para aclarar una cuestión que siempre ha causado polémica. De esta manera ya no hay duda a la hora de revisar la jugada en el VAR, porque para el árbitro, en directo en una jugada rápida, no siempre es sencillo diferenciar esta cuestión.

El VAR

Lo mismo sucede con el VAR. En los cambios de la IFAB de cara a la próxima temporada, que deberían estar en prueba en la Eurocopa a estas alturas si todo hubiera seguido su curso natural en un mundo sin Covid-19, también se aconseja a los árbitros que vayan más a revisar las jugadas al monitor para tener claras las decisiones que tomen.

Guillermo Cuadra Fernández revisa el VAR en el Camp Nou EFE

La explicación que acompaña a la retirada de texto que existe en el documento en el que se especifican los cambios indica que "la reorganización del texto enfatiza que se esperan "revisiones en el campo" cuando el incidente o la decisión no es fáctica". O sea, cuando una jugada no es lo suficientemente clara, el árbitro que esté en la sala VOR deberá recomendar al árbitro de campo que lo revise en el monitor para que tome una decisión final.

Cuadra Fernández explicaba en este mismo medio que lo que dice el cambio de normativa es que "no vale solo saber que esto ha pasado, sino que tú vayas a ver qué ha pasado" y que todo viene motivado porque "en algunas ligas, el árbitro no va al monitor porque da veracidad a lo que le están contando", no apuntando a la española precisamente. En cualquier caso, haciendo caso a esta recomendación de la IFAB, los clubes no podrían quejarse tanto del criterio a la hora de ver una jugada en el monitor.

Hay que partir de la base que los árbitros no quieren equivocarse, que se están jugando ascender o descender de división, que pueden perder o ganarse la categoría europea. Cuando se trata de mejorar su influencia en el juego, como es este el caso, y ante una situación tan excepcional como la que ha provocado el coronavirus, el error de no aplicar estos cambios desde esta temporada ha sido bastante grande y la confusión con el colectivo arbitral se ha incrementado. La polémica habría seguido, pero al menos a los clubes les tocaría ser más creativos a la hora de quejarse.

