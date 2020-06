Miedo a los rebrotes del Covid-19 por el fútbol: los escándalos por el público en Europa avisan a España

El fútbol está de vuelta. Esta semana han ido regresando algunas tan importantes como la Premier League inglesa o la Serie A italiana. Lo que hace unos meses parecía imposible es ahora una realidad. El fútbol ha regresado, aunque por el camino han caído algunas ligas que se han suspendido (12 en Europa). Las que ya están en marcha tratan de dirimir ahora el asunto del público. ¿Volverán los aficionados a las gradas?

La realidad es que en algunos países ya se han abierto las puertas de los estadios. De las 40 ligas que han retomado la actividad en el Viejo Continente, hasta 17 ya han regresado con aficionados. La que no lo hizo fue la precursora en el camino de la vuelta del fútbol: la Bundesliga. La liga alemana, a la que solo separan dos jornadas del final de su temporada, decidió que no asumiría riesgos y no habría público.

Pero mientras la Bundesliga mantenía el candado en sus estadios a los aficionado, ligas menores sí han permitido que entren. Se siguen diferentes fórmulas: desde un número máximo de seguidores que pueden entrar a fijar un porcentaje de aforo según cada estadio. Desde los 300 que pueden acudir a los campos en Letonia o Suiza hasta países que ya han habilitado llenar sus estadios al cien por cien.

¿Y en La Liga? Se sigue trabajando para que regresen los seguidores a los campos españoles, aunque el Consejo Superior de Deportes (CSD) puso freno al frenesí inicial. Algunos esperaban ya haber abierto sus estadios con la vuelta del fútbol, pero Irene Lozano les puso freno. Ahora se trabaja en un protocolo que vuelva a abrir las puertas de los estadios tras tres meses y medio de clausura.

Pero algunos de los ejemplos que se están viendo en Europa asustan. De momento, ninguna de las grandes ligas se ha atrevido a que vuelvan sus fans y La Liga quiere ser la primera. Sobre todo han sido los países del este los que han dado el paso antes que el resto. Allí el coronavirus golpeó con menos fuerza y desde comienzos de mes se ven ya a sus seguidores llenar las gradas.

Ni mascarillas ni asientos vacíos entre medias ni distancia de seguridad entre los aficionados. En Serbia, donde ya se vio el Adria Tour organizado por Novak Djokovic en Belgrado con 4.000 espectadores en las gradas, se permite el acceso de seguidores sin limitación. Se supone que se debe cumplir la distancia social, pero las imágenes difieren de eso. Lo mismo en Hungría, donde si existe una limitación, pero hasta se ha visto allí la celebración del equipo campeón de la Copa (Honved) con sus fans.

Y con este panorama, preocupa que situaciones así puedan provocar rebrotes. O miles de aficionados que abarrotan las calles como sucedió en Nápoles tras la conquista de la Coppa Italia, aunque eso es otro debate. Abrir los estadios puede suponer un riesgo innecesario ahora que se trabaja en paliar los brotes de coronavirus que van surgiendo con la entrada en la 'nueva normalidad'.

El protocolo de LaLiga

LaLiga, aún así, sigue adelante con su plan y pretende que las puertas se vuelvan a abrir antes del final de temporada. Javier Tebas dejó esta semana algunas de las claves en las que se trabaja en estos momentos: "Nos preocupa mucho las entradas y salidas de los estadios, los descansos de los partidos... son las cosas en las que estamos trabajando", dijo el presidente de la patronal en Radio MARCA Asturias.

Se deberá guardar la distancia social al tiempo que se acude con mascarilla. Se trabaja en zonas sectorizadas para separar así las puertas de entrada y salida. Una de las medidas más novedosas que adelantó Tebas es la creación de una página web en la que los aficionados que acudan al estadio deberán apuntarse antes para recibir la hora de entrada y el camino que tendrán que recorrer dentro del estadio para evitar aglomeraciones en la entrada y la salida.

Lo que sí va para largo es la vuelta del aforo completo. No hay seguridad de que para la próxima temporada se pueda. Pero Tebas trabaja para que se vayan viendo los primeros aficionados en las gradas. Y no solo aquí en España. En Portugal ya se debate si se podrá permitir abrir los estadios en la fase final de la Champions League que se celebrará en agosto desde los cuartos de final en Lisboa. Las peligrosas imágenes que se van dando en el resto de Europa, de momento, no ayudan.

