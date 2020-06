Quique Setién y su futuro: "Si no gano ya sé qué pasa, lo importante es el Barça"

El Barcelona vuelve a situarse en el camino al título sabedor de que depende de sí mismo para cantar el alirón. Con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, los culés no pueden permitirse pinchar ya que después de la derrota en El Clásico tienen perdido el golaverage ante el eterno rival.

El primer duelo para los culés en este reinicio de La Liga es frente al Mallorca y antes de que el balón eche a rodar en un Son Moix sin público, Quique Setién ha hablado en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.

"Ni en mis mejores sueños iba a imaginar que iba a estar aquí", ha comentado el técnico cántabro y es que ya dijo cuando le nombraron que nunca pensó llegar a ocupar el banquillo del Camp Nou.

Messi, listo para el reinicio

Sí, sí. No teníamos ninguna duda de que iba a ser así. Ha habido jugadores con molestias a las que no le hemos dado más importancia.

Messi y Suárez, tras uno de los goles del Barcelona REUTERS

Luis Suárez

Hay que hablarlo pero podría jugar también de inicio. Temerario sería que jugase todo el partido. Veremos si juega de inicio o durante el partido. Pero está muy bien. Sólo que hay que cuidar ese pequeño detalle. Un pequeño problema te puede hacerte perder dos o tres semanas y eso sería muy perjudicial.

¿Qué aportará Luis Suárez?

Suárez es un futbolista extraordinario. Reúne unas condiciones que a cualquier equipo le vendría bien. Es resolutivo, participa, genera presión a los rivales. De cara a la portería tiene una gran efectividad. es una gran incorporación.

Rotaciones

Estos son jugadores acostumbrados a jugar dos partidos por semana. La incertidumbre es cómo va a ser esto después de tres meses sin competir. Habrá que esperar y tener un conocimiento más exhaustivo de cómo se recuperan los jugadores de las cargas. Habrá que tener muy en cuenta esto. Pocos jugadores podrán jugarlo todo.

Cinco cambios

En esto, todos los argumentos son válidos. Entiendo que en algunos momentos nos puede ser perjudicial pero también nos beneficiará en otros momentos. En partidos cómodos, se podrá dar descanso a jugadores más importantes. Pero todo lo va a dictar la competición y el transcurso de los partidos.

¿Modificará su estrategia en los partidos?

No. Nosotros vamos a intentar de mantener nuestra filosofía, ser valientes, jugar en campo rival... Luego habrá matices pero, en principio, esto no nos va a modificar planteamientos. Que el rival pueda cambiar al final cuando más cansados estén los jugadores nos puede perjudicar. Pero seguiremos con la misma intención. Ahora es una incógnita.

Quique Setién, durante un entrenamiento del Barça

Tras el parón, ¿se impondrá el físico o el talento?

Se entiende que tal vez el talento pueda marcar alguna pequeña diferencia porque la forma física se suele coger con los partidos. Pero esto son suposiciones. Porque para todos es una incógnita. Hay cuestiones que sólo vamos a aclarar cuando pasen los partidos y los minutos. Nadie tiene la experiencia de lo que ha pasado en este momento. Son tres meses en los que los futbolistas no han competido. Y esto no ha pasado nunca. No han tenido tiempo para ir de vacaciones, ni jugar al tenis. Pero se han limpiado del estrés que siempre supone la competición y tienen ganas reales de hacer lo que nos ha gustado a los futbolistas, jugar. Y eso puede dar un estímulo especial. Igual eso nos ayuda a que las cosas sean mejor.

¿Más opciones de ganar que en marzo?

Eso es aventurarse a decir algo. Yo no pienso que soy más listo que los demás. Los demás también se han limpiado, tenemos a un perseguidor a dos puntos y depende de milímetros en ocasiones. Lo que sí puedo decir es que veo al equipo extraordinariamente bien. Pero no puedo decir que el Madrid no está igual.

¿Es más fácil ganar La Liga que la Champions?

Hay seis, siete u ocho equipos que también quieren ganar la Champions. Nosotros tenemos una ventaja que es que tenemos al mejor jugador del mundo y eso es una ventaja importante. Y las ganas de querer ganarña. La diferencia de Leo y de nuestra manera de jugar puede influir.

¿Liga o Champions?

No depende de mí. Personalmente le daría más importancia a LaLiga porque LaLiga es una competición que requiere una constancia de muchas jornadas. En la Champions, un día malo te anula y te defenestra. Sé que hay muchos aficionados que tendrán sus preferencias y que cuando has ganado ocho o nueve Ligas en once años le dan más preferencia a la Champions. Pero le daremos la misma importancia a las dos competiciones.

Pitos del Camp Nou

Entiendo esa tensión que se generaba en algunos partidos con la salida de balón. Se genera una sensación que nosotros mismos tenemos también y, en algunos casos, pueden llevar razón, pero esto nos da más de lo que nos quita. Prefiero los pitos pero jugar con gente.

Jugar sin público

O todos o ninguno. No tiene sentido que vayamos a jugar con gente cuando te estás jugando lo mismo.

¿Puede venirle bien al Barça jugar sin público?

Puede ser que esto suponga una ventaja en un momento determinado fuera de casa. Esto no lo sabremos hasta después y quizá no lo sepas nunca. Prefiero ir a ciertos campos donde no haya gente. Tal vez facilite las cosas, pero eso son suposiciones.

Eder Sarabia

Espero que estéis pendientes de lo que pase en el césped. Nosotros somos como somos y queremos controlarnos y ser consecuentes con la imagen que hay que transmitir, pero lo importante está en el campo. Son situaciones motivadas por el estrés.

Eder Sarabia, junto a Quique Setién, durante el entrenamiento en la previa de el partido de Champions League frente al Nápoles REUTERS

Oportunidades de los jóvenes

Aquí me he encontrado algo que no me había pasado el otro lado. Tengo grandísimos jugadores en la primera plantilla y los que tengo con posibilidades de abajo tiene que superar a los de la primera plantilla. Y esto no es fácil cuando realmente necesitas los frutos de la victoria.

¿Tiene que ser cauto?

Yo tengo una mentalidad más atrevida que conservadora, pero no es lo mismo estar en mitad de la tabla que estar jugándote una Liga o una Champions y tienes al rival a un punto y sabes que eso te puede dar o quitar. Y luego, evidentemente, entrenar a los mejores jugadores del mundo no es lo mismo que entrenar a los del Betis y Las Palmas que son muy buenos pero que, obviamente, están en un escalón inferior.

¿Qué se juega a nivel personal?

El prestigio del Barça. Yo no soy importante. Represento, dirijo un equipo. Me han dado una responsabilidad, me debo a unas personas y represento a una institución. Ganar sería una satisfacción personal enorme, pero tengo una responsabilidad. Que al final no gane o que tal, pues ya sé qué pasa. Es la profesión que he elegido y trataré de utilizar los recursos de la mejor manera.

¿Depende de los resultados?

Dime qué entrenador no depende de los resultados. Menos en Lugo, que perdí 10 partidos y me mantuvieron.

De salir, solo seis meses en el cargo

Luego habrá que valorar qué he hecho con los recursos que tenía. Y si he hecho todo lo que podías a hacer. Yo no voy a cambiar si gano o pierdo. Vamos a trabajar para conseguirlo. Posiblemente no hubiera cambiado nada de lo que haga, gane o pierda. Nuestro camino está marcado. Y hará trabajo para hacerlo bien. Pero la opción de perder siempre existe.

Resultados y juego

Pero en fútbol esto no es un axioma. A veces juegas bien y pierdes.

¿Ha hablado esto con el presidente?

No, son valoraciones hechas desde el sentido común. Luego ellos pensarán si he podido hacer más o no. Si me he equivocado más que he acertado, el cese estaría justificado.

Quique Setién, durante el entrenamiento de este martes con el FC Barcelona Twitter (@FCBarcelona)

¿Hay consulta diaria?

Mantengo reuniones con Eric Abidal y Ramon Planes y ahí estamos en contacto y damos nuestra opinión.

Refuerzos

No soy un entrenador que me guste tener demasiados jugadores. Luego te puede influir si hay lesiones. Con grupos reducidos, todo el mundo está conectado y le puede sacar rendimiento a estos jugadores.

Braithwaite

Todos van a tener sus opciones. Uno se gana el derecho a estar en el campo más o menos tiempo en función de lo que hace y el rendimiento que da. Suárez se ha ganado un derecho que aún le falta a Braithwaite. Esto es así.

Arthur

Arthur, al igual que el resto de los jugadores, hace cosas muy bien, y otras menos bien. Estoy muy contento con su rendimiento. Ha hecho muchas cosas, está tratando de hacer otras que le pedimos. No deja de ser un chaval de 23 años. Está haciendo cosas diferentes de las que hacía antes y tratamos de mejorarle. Le veo bien. Está con mucha ilusión y ganas.

¿Seguirá contando con el brasileño?

Cuento con todos. No me paro a pensar qué puede pasar. Les diría que no lean la prensa ni se preocupen de nada más que no sea centrarse y pensar en cosas que le pueden distraer. Los necesito a todos y en su mejor estado físico y mental.

Griezmann

Estoy encantado con su actitud y su rendimiento. Es un futbolista extraordinaria. Es verdad que esperábamos de todos un poco más pero pretendíamos ciertas cosas y a ver si surgen ahora.

Setién y sus vacas

Estoy orgulloso de vivir en una tierra que da tan buenas vacas y tan buena leche. Cantabria es la mejor. Mi rasgo de humildad en ese sentido es el que es. Estoy orgulloso de tener de vecinos a aldeanos que son gente sensata y se sobrepone a las dificultades. Y eso que yo soy de ciudad, no de pueblo.

