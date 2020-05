Lenglet no piensa lo mismo que Setién con los cinco cambios: "Al jugador le viene bien"

Clément Lenglet, central francés del Barcelona, aseguró que el parón de tres meses por la pandemia del coronavirus "va a venir bien" a estrellas de su equipo como el argentino Leo Messi y Antoine Griezmann, que han podido descansar más que cualquier otra temporada.

"Es distinto al verano porque hemos tenido más tiempo para recuperar y descansar. A jugadores como Leo o Antoine que nunca tienen vacaciones porque juegan Mundial, Eurocopa o Copa América, este año han tenido dos meses sin hacer nada que les va a venir bien", valoró el francés en el canal de televisión #Vamos.

Lenglet ve preparado al Barcelona en el apartado físico para volver a competir y en su caso, pese a ser padre por primera vez durante el confinamiento, aseguró que ha mantenido una buena dinámica de entrenamientos para no perder la forma.

''Este parón nos ha venido bien para trabajar físicamente''.



"Estamos físicamente bien. Hemos tenido muchas semanas sin poder entrenar con normalidad, pero hicimos bastante trabajo en casa. A muchos jugadores que no hemos tenido muchas vacaciones los últimos años nos ha venido bien, aunque no queríamos este parón. Vino bien para trabajar físicamente", dijo.

Lleva la contraria a Setién

No coincidió Lenglet con su entrenador, Quique Setién, que piensa que la introducción de cinco cambios por partido no beneficiará al Barcelona. "La verdad que, de momento, no sabemos como será. Al que le va bien es al jugador porque tenemos once partidos en un mes con calor y muchos viajes y es para protegernos un poco. Al jugador le va bien y con el tiempo veremos si le va bien al Barcelona, pero de momento no lo podemos saber", reconoció.

Pese a que aún no ha entrenado con Leo Messi, al estar divididos la plantilla en dos grupos, Lenglet admitió que el argentino "está muy bien" para encarar el final de temporada, en el que todo será nuevo para cada equipo.

"No tiene nada que ver con el resto, empieza un nuevo campeonato de once partidos en el que tendremos que sacar el máximo número de puntos posibles para ganar. Con el parón todo vuelve a cero y tendremos que ganar más partidos que antes, porque el Real Madrid ha trabajado también. Volveremos a un campeonato nuevo", afirmó.

Lenglet lamentó que no haya público en los partidos. "No viene bien a nadie. A todos los jugadores les gusta jugar en campos con afición en la grada. Nos toca a todos jugar en estadios sin nadie y es bastante feo. Tenemos que aceptarlo pero queremos que el público vuelva lo más rápido posible".

Por último, descartó que tengan miedo a las lesiones musculares que pueden sufrir por jugar partidos cada tres días. "No tenemos miedo pero sabemos que vamos a arriesgar mucho porque jugar tantos partidos con un parón de dos meses y el calor que va a hacer, va a ser difícil para el cuerpo. Hay que prepararse lo mejor posible para evitar las lesiones".

