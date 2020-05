Así afectará el factor 'campo vacío' a la clasificación de La Liga

Los partidos que se disputen en la vuelta del fútbol tras el parón del coronavirus no serán los primeros sin público. Ese encuentro aplazado por el incendio en las inmediaciones de Eibar entre el equipo armero y la Real Sociedad marcó el inicio de una nueva normalidad por culpa de la pandemia. Probablemente los locales fueron la primera víctima de un problema que están haciendo patente los clubes de la Bundesliga en estas tres jornadas que llevan disputadas con esa derrota ante los txuriurdin.

Solo cinco equipos han conseguido vencer en sus propios estadios durante este regreso de la competición en Alemania. Hasta 27 choques se han disputado en esta vuelta del fútbol en el país germano y solo Bayern de Múnich, Hertha de Berlín y Borussia Dortmund, Fortuna Dusseldorf y Hoffenheim han logrado salir victoriosos de sus choques como locales. De hecho, esta circunstancia ha deparado sorpresas como la goleada del Wolfsburgo en casa del Leverkusen por 1-4 este martes, la victoria del Werder Bremen, que lucha por no bajar, en casa del Friburgo, en busca de plaza europea, por 0-1 o ese empate que sacó el mismo Friburgo en el feudo del Leipzig.

El nuevo fútbol viene para eliminar el factor campo. Parece que el hecho de que no haya público en los campos afecta más de lo esperado. No se puede hablar de una cuestión psicológica, ni que los equipos rivales no tengan la presión de no sentir a la grada rival, pero la realidad la marcan los resultados que tanto están sorprendiendo en este reinicio de la Bundesliga.

Haaland y su Borussia Dortmund han sido de los pocos capaces en ganar en este reinicio de la temporada Reuters

Los clubes de La Liga están muy atentos a todo lo que sucede en Alemania y no son ajenos a esta nueva realidad. En esas tres grandes peleas que están abiertas en la clasificación, el título, Europa y la permanencia, algunos habían hecho unos cálculos antes del parón por el Covid-19 que se han descuadrado ante esta más que posible desaparición del factor campo.

La lucha por el campeonato

Barcelona y Real Madrid lucharán por el título liguero 2019/2020 en una pelea que promete estar viva hasta los últimos partidos. Los blancos perdieron la ventaja que consiguieron en El Clásico con la victoria en el Santiago Bernabéu con dos derrotas, una anterior ante el Levante y otra posterior contra el Real Betis. Los azulgrana gozan de una distancia de dos puntos y dependen de sí mismos para llevarse La Liga número 27.

Para ello tendrán que afrontar seis encuentros lejos del Camp Nou y cinco en su feudo, por lo que ese factor campo no sería tan trascendental para su pelea consigo mismo para conseguir el título. Donde sí lo podrían notar es en ese trascendental encuentro frente al Atlético de Madrid que aún tienen que solventar en su estadio. Aún así no sufrirán el calor del Sánchez Pizjuán en esa visita a Sevilla que aún tienen que llevar a cabo.

Toni Kroos intenta robar el balón a Leo Messi REUTERS

Si alguien notará este factor campo será el Real Madrid, que no disputará ningún encuentro en el Santiago Bernabéu. Sus choques como local serán en el Alfredo Di Stefano, donde tendrá que jugar hasta seis partidos. Allí recibirá las visitas de Valencia y Getafe, los dos rivales más complicados en este regreso de la competición. Eso sí, se librará del empuje de la afición txuri urdin en el Nuevo Anoeta y de los leones del Athletic de Bilbao en San Mamés.

Europa en juego

Las otras dos plazas de Champions League parecen destinadas esta temporada a decidirse en una lucha sin cuartel entre cinco equipos. Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atlético de Madrid y Valencia se disputarán el billete europeo, ya que también son los principales para las otras tres plazas que darían acceso a jugar la Europa League la próxima campaña.

Sorprende que los dos últimos de este tren sean los más descolgados. Mientras que los de Simeone aspiran a la Champions de este año tras superar al Liverpool, actual campeón, en la eliminatoria que se disputó antes del parón, el equipo che cayó estrepitosamente ante el Atalanta y en Liga ha sido producto de un inicio muy turbio con la marcha de Marcelino.

De cara a este regreso del campeonato, tanto los colchoneros como los de Albert Celades viajarán hasta seis veces. El conjunto valencianista tendrá que trasladarse para afrontar dos complicados encuentros ante el Real Madrid y el Sevilla lejos de Mestalla, mientras que solo parece destinado a complicarle la existencia el Athletic en casa.

Precisamente contra los leones comenzará el reinicio de la temporada el Atleti en San Mamés. Con esa salida a Barcelona ya mencionada, el equipo madrileño tendrá también que ir al Alfonso Pérez antes de terminar la 2019/2020 y recibir a la Real Sociedad en una última jornada en la que los dos se lo podrían jugar todo.

Portillo, en un momento del Villarreal - Getafe EFE

Los de Imanol Alguacil tendrán que afrontar, además de ese enfrentamiento directo, otros dos frente al Getafe en el Coliseum y frente al Sevilla en Donostia. Serán seis partidos en casa donde el enfrentamiento contra el equipo al que eliminaron en la Copa del Rey, el Real Madrid, es el que más destaca.

Los andaluces, que abrirán el reinicio de la competición con el derbi ante el Real Betis en su estadio, también disputarán seis encuentros en el Ramón Sánchez Pizjuán con esa visita del Barça como el partido más difícil. En su caso, solo serán dos enfrentamientos directos: frente a la Real fuera de casa y frente al Valencia en casa para cerrar la temporada en la última jornada. Otro final de infarto.

El caso del Getafe, el equipo de moda en España, será particularmente complicado principalmente por los dos derbis madrileños que afrontará: en el Alfredo Di Stefano frente al Real Madrid y en casa frente al Atlético en la penúltima jornada. En rojo también tiene uno de los cinco partidos en el Coliseum que le quedan para terminar la temporada, el que disputará frente a la Real Sociedad.

No habrá que despistarse tampoco con las opciones de Villarreal, Granada y Athletic, que están a menos de cinco puntos de Europa. El submarino amarillo puede amargar la existencia a Sevilla, Valencia y Real Sociedad. Los tres equipos pasarán por el Estadio de la Cerámica. El conjunto nazarí también tendrá que recibir a Getafe y Valencia, además de una visita pendiente a San Sebastián. En el caso de los finalistas de la Copa del Rey, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla pasarán por sus manos. Aunque no podrán contar con su afición en los seis partidos que tienen que jugar en San Mamés.

La permanencia

Osasuna, Real Betis, Levante y Alavés no se pueden descuidar, pero sin duda en la tercera de las peleas cuentan con una posición más cómoda que los clasificados del décimo quinto puesto para abajo. Entre estos cuatro equipos, por ejemplo, quedan cuatro enfrentamientos entre ellos que pueden complicar esa permanencia que todos buscan. Están a una distancia superior a los siete puntos, pero esta nueva realidad puede cambiar las cosas completamente con 33 puntos aún por disputar.

Los destinados a sufrir para conseguir permanecer una temporada más en Primera División arrancan desde la posición del Real Valladolid. El club pucelano afrontará seis partidos en el José Zorrilla recibiendo, entre otros, al Barcelona y a rivales por la permanencia como el Celta. Las salidas a Leganés, con la que abrirá la nueva normalidad, y a Eibar marcarán en gran medida sus opciones.

Un jugador del Espanyol ve la tarjeta roja en el partido frente al Real Valladolid en el José Zorrilla

El conjunto armero solo disputará en Ipurúa cinco choques donde, además del Valladolid, también pasará el Leganés. Tendrá que viajar a Barcelona para enfrentarse al Espanyol, la que será la salida más importante, y terminar la temporada en Villarreal. Por parte del Celta serán seis los encuentros que disputará en Balaídos, donde no recibirá a ningún rival directo. Sus opciones pasarán por las salidas a Valladolid, Mallorca y Espanyol, esta en la última jornada.

Los tres equipos que ocupan el descenso son los que más sentirán no poder contar con su afición en la grada. El Mallorca solo afrontará cinco partidos en Son Moix con duelos a muerte contra Leganés y Celta. Fuera de su feudo no viajará a ningún campo de rival directo, pero aún tiene que jugar contra Barcelona, en casa en la primera jornada post coronavirus, y contra el Real Madrid y el Atlético, en la capital de España.

El Leganés se jugará las habichuelas fuera de casa con seis partidos por delante y dos fechas en rojo lejos de Butarque: jornada 30 contra el Mallorca, jornada 34 contra el Espanyol. También a domicilio tendrá que jugar contra el Eibar y afrontará en el primer partido después del parón un partido fundamental contra el Valladolid en estas 11 finales que tiene por delante Javier Aguirre.

Seis puntos son los que separan al Espanyol de la salvación. El farolillo rojo de la clasificación de La Liga jugará seis partidos como local, por lo que todo pasa por el RCDE Stadium. Por allí pasarán el cuadro pepinero, el Eibar y, en una última probablemente frenética, el Celta. Está por ver cómo afecta sobre todo a estos equipos que más se juegan emocionalmente el hecho de no tener público en sus gradas. La realidad ha cambiado para todos, pero los que, como el conjunto perico, contaban con la opción de su estadio para aferrarse a la permanencia, tendrán que pensar también más allá de su feudo.

