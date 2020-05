Vaclik: "Que yo sepa en el Sevilla hemos dado todos negativo por coronavirus"

El Sevilla es uno de los equipos de Primera que ya ha vuelto al trabajo. Tomas Vaclik ha concedido una entrevista a iSport.cz para hablar sobre su regreso a los entrenamientos. En esta conversación, el guardameta del conjunto hispalense ha revelado el protocolo del club en las sesiones.

"Todo está planeado, nos miden la temperatura con una cámara térmica al llegar, y todos tuvimos que hacernos una prueba de coronavirus en los días anteriores. Que yo sepa, todos fueron negativos. Estuvimos en el campo durante unos 40 minutos, luego otros 20 minutos en el gimnasio. Cuando terminé me dieron una ropa limpia. La normalidad está lejos, por supuesto, pero estamos al menos un paso más cerca de la meta, que no es otra que volver a los partidos, porque amamos el fútbol y todos lo echamos de menos", ha confesado.

"Después de ocho semanas por fin he vuelto a la portería. Por primera vez desde mediados de marzo, he vuelto a entrenar en la ciudad deportiva para poder hacer lo que más me gusta, a pesar de que tengo claro que el camino a la normalidad seguirá siendo largo. Pero es mejor que entrenar solo en casa", ha asegurado Vaclik.

Julen Lopetegui, con mascarilla, en un entrenamiento del Sevilla LaLiga

"Tenemos que tener nuestro propio balón, así que el entrenador de porteros me dispara con el mismo, que luego se desinfectará después del entrenamiento", ha revelado el guardameta, quien a su vez ha comentado que toda esta situación en la vuelta después de dos meses de parón es "muy extraña".

Segunda fase

"Ahora hemos comenzado la segunda fase, lo que significa que podemos entrenar en el campo, pero no todos juntos todavía y siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Tenemos que ir vestidos con ropa de entrenamiento, no se nos permite entrar al vestuario y cuando sales del coche hoy para ir al campo, hay que usar mascarilla y guantes", ha comentado el portero del Sevilla.

"Estaba acostumbrado a hablar con los compañeros, aplaudir y cosas por el estilo, lo que aún no podemos hacer, pero completamos el entrenamiento de porteros básicamente sin cambios, en eso los porteros lo tenemos mejor. Por ejemplo, los jugadores en el campo aún no pueden entrar en duelos", ha finalizado Vaclik.