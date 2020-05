Portugal también gana a España en el regreso del fútbol: "Aquí la situación no ha sido tan extrema"

No solo Alemania va a marcar el rumbo de la vuelta a la normalidad en el fútbol. Aunque la Bundesliga sea la primera liga europea grande en regresar a la actividad esta próxima semana, otras muchas competiciones del continente también han establecido su fecha de reinicio. Un ejemplo es Portugal, que reanudará el último fin de semana de mayo, o sea, el 30 y el 31, la Primeira Liga.

Nuestros vecinos también nos darán pistas de lo que supone el regreso del fútbol conviviendo con el coronavirus. Llevan ya una semana preparándose físicamente en sus ciudades deportivas y desde este lunes la mayoría comenzarán a entrenarse en grupo de nuevo. El país ha sido muy certero a la hora de dar por terminadas sus competiciones ya que solo habrá fútbol de Primera División y se disputará la final de la Copa.

En Portugal hay varios españoles jugando y entrenando, incluso que son propietarios de clubes. David Belenguer, exjugador del Getafe, entre otros, es el máximo responsable del Tondela, un equipo de la Primeira Liga que se encuentra en una localidad del mismo nombre de algo más de 30.000 habitantes. El club, asentado en la máxima categoría desde hace pocos años, también cuenta con técnico y jugadores nacionales.

Pepelu García, con la selección española Sub21 Instagram (pepelug8)

Pepelu García llegó esta temporada cedido al club de la región del Viseu. El jugador propiedad del Levante también está contando mucho en esta nueva etapa de la Sub21 de Luis de la Fuente y su progresión está siguiendo su curso en Portugal y vive con ilusión este regreso del fútbol en el país luso para demostrar al conjunto granota que la próxima temporada merece un hueco en el equipo. Antes de eso, atiende a EL ESPAÑOL tras una jornada de entrenamiento individual y comparte con nosotros cómo está siendo la desescalada en la Primeira Liga.

¿Cómo estás viviendo todo esto del coronavirus estando lejos de tu familia?

Mi familia está bien. Nos tuvimos que quedar aquí en Portugal. La situación aquí fue de un día para otro, no me esperaba algo así. Quieras o no estar lejos de la familia en una situación así es difícil.

Es tu primera experiencia en el extranjero y hasta ahora estabas contando muchísimo para el equipo.

Es la primera vez que salgo fuera a jugar. Ya quedaba poco para acabar. Hay que sacar algo positivo de esto. Me ha salido un año casi ni soñado. Estoy muy feliz de elegir esta opción. He cumplido con todos los objetivos que tenía y estoy muy feliz en Tondela.

El equipo lucha por la permanencia después de asentarse en la máxima categoría, pero a ti te está permitiendo seguir creciendo

El objetivo que tenía antes de venir aquí era seguir mi progreso, crecer como futbolista y crecer en todos los ámbitos posibles y lo estoy consiguiendo. Los números lo reflejan y los resultados sobre el campo, también. Todo lo que estoy haciendo para el equipo me está haciendo mejorar como futbolista y como persona.

La próxima temporada volverás al Levante con un puesto en el equipo, ¿no?

No sé lo que va a pasar el año que viene. El fútbol da muchas vueltas. Me queda un año de contrato, ya veremos qué pasa. La intención es ir a Levante, darlo todo y ganarme el puesto.

"Desde mi experiencia en el Tondela, ninguno de mis compañeros se ha mostrado preocupado por volver a jugar"

Estás siendo un fijo para Luis de la Fuente en las últimas convocatorias de la Sub21

Este año ha salido todo bien, he vuelto a ir a la Selección. Es muy importante, es algo que suma mucho. Son cosas parte del proceso y a ver si todo esto facilita que yo pueda seguir seguir mi carrera futbolística de la mejor manera posible.

¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo en Portugal?

Aquí la situación no ha sido tan extrema como en España. Volver a la normalidad, sobre todo en este pueblo tan pequeño, pues ha sido más fácil. La vuelta a los entrenamientos ha sido normal, dentro de la normalidad que existe.

Estáis a punto de empezar los entrenamientos en grupo ya, vais un paso por delante de España

Tenemos nuestras reglas, vamos varios jugadores por turnos, tenemos dos campos y estamos dos jugadores por campo. No hay contacto físico con nada. Es muy seguro. Es diferente a cómo puede ser una pretemporada, pero en principio la próxima semana volveremos a entrenar todos juntos. De momento estamos entrenando de forma individual con un entrenador.

¿Cómo mantenéis esa distancia cuando tenéis que entrenar con balones, conos...?

Sí que es cierto que tenemos que tener esa distancia, pero es importante la comunicación con el entrenador. Dejamos una distancia de dos metros. Hacemos algún ejercicio de pases con ellos. Ellos nos indican los ejercicios que tenemos que hacer. Respecto a esas medidas, es importante también esa comunicación que existe.

Pepelu García celebra un gol con el Tondela Instagram (pepelug8)

¿Te imaginas muy diferente la vuelta a los entrenamientos grupales a lo que era antes?

Al principio habrá respeto. Esta situación ha provocado un cambio de mentalidad en todos. Una vez estemos ya metidos en las tareas del día a día y empecemos a jugar partidos, lo veremos todo con mucha más normalidad y poco a poco volverá a ser como antes.

¿Hay miedo entre tus compañeros?

Desde mi experiencia en el Tondela, ninguno de mis compañeros se ha mostrado preocupado por volver a jugar. Es más, tenemos mucha tranquilidad. Estamos tranquilos porque todo va siendo paso a paso, nos lo van indicando, y si nos ofrecen unas medidas de seguridad ese temor no va a aparecer.

En España hay mucha polémica porque los jugadores no quieren largas concentraciones, ¿cómo estáis allí?

De momento aquí no se comenta. No está en la cabeza de nadie concentrarse. Lo que sí están valorando es jugar en campos neutrales. La idea es coger siete u ocho estadios de los equipos más grandes que reúnen mejor las medidas de seguridad para jugar los partidos que quedan.

"El temor de la gente es irse ahora concentrado 15 días sin poder reunirte con los compañeros"

¿Os preocupa jugar lejos de vuestro pueblo?

Al final es una anécdota. Nosotros hemos sacado mejores resultados fuera de casa que aquí. Yo creo que siendo un estadio vacío, no va a haber esa diferencia que pudiera haber con aficionados. Será un partido de 11 contra 11, con todas las medidas de seguridad. Será como un encuentro cualquiera. No creo que afecte a nuestro rendimiento.

¿Es tan perjudicial una concentración para un jugador?

A mi mentalmente no me afecta estar concentrado 15 días. El temor de la gente es que irse ahora concentrado 15 días no va a ser una concentración como las de agosto. Vas a tener que estar mucho más en la habitación, no poder estar en zonas comunes, no poder reunirte con los compañeros... Esa máxima alerta puede hacer que estar concentrado se haga más duro de lo normal.

Al final la libertad de tu casa es muy importante

Yo vivo aquí solo y es mucho más cómodo estar en casa. Aquí tienes tus rutinas, tienes todo lo que necesitas... A la hora de ir al partido el jugador está más despejado, más a gusto, para luego rendir mejor.

¿Qué ha cambiado del Pepelu de hace un año al de hoy?

Sobre todo, lo que más he notado de mi crecimiento personal, es el punto de vista más personal. Al final, de un año para otro, el Pepelu de hace un año ha seguido un camino natural hasta hoy. Estoy viviendo mi primera experiencia fuera, vivo en otro país y todas las circunstancias que he tenido que pasar para llegar aquí me han cambiado.