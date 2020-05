Javier Clemente: "Luis Rubiales tiene un problema de dinero y de inteligencia futbolística"

Javier Clemente ha dado su opinión alta y clara de algunos nombres muy conocidos del fútbol español. Desde el pasado con Ángel María Villar al presente con Javier Tebas y Luis Rubiales. El que fuera seleccionador español o técnico de equipos como el Athletic se ha mostrado implacable en Cadena COPE Bilbao.

"Tebas es el que ha metido el convenio de televisión, los clubes viven en un 70 u 80 % de esos convenios. El público es un 15 %, no es nada. Como no se juegue esta final de Copa del Rey, la pérdida económica de contrato es increíble. Y Javier Tebas, que es el que gestiona esa pasta y gana casi dos millones de euros al año, les está diciendo que como no se juegue, hay incumplimiento de contrato. Busca otra vez el dinero", ha dicho sobre el actual presidente de LaLiga.

También se ha acordado del mandamás de la RFEF, del que ha dicho que es de "ordeno y mando". "Rubiales tiene un problema de dinero y de contratos. Y de inteligencia futbolística también. Es de ordeno y mando. A veces no comprendo que haya sido futbolista… No sé de qué va, se pelea con todo en el mundo y en el fútbol no se puede hacer, con la Liga, la AFE, con no sé quién…", ha asegurado Clemente.

Relación Rubiales - Villar

El vasco, amigo de Villar, ha afirmado que Rubiales no se portó bien con el expresidente de la Federación: "Sé lo que le hizo a Villar a nivel personal. Para coger su puesto fue el que le montó en el CSD la denuncia y le denunció a la justicia, solo por conseguir que le pusieran a él. Cuando Villar le metió en la Junta Directiva. No es mucho de fiar. Igual no es tan malo como lo que digo, pero ha hecho cosas que un tío legal no habría hecho en su vida".

