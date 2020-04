Encerrados en casa de Javier Clemente: "Los vascos somos diferentes, no echamos la siesta"

"Mientras dure el encierro" es el título de una serie de podcast que publicará EL ESPAÑOL hasta que se levante el estado de alarma. En cada episodio, el entrevistado escapará virtualmente de su habitación y romperá el aislamiento. Con una libertad radical por bandera -cuatro paredes no bastarán para encorsetarla-, artistas, periodistas, poetas, escritores... abrirán las puertas de su conciencia, de sus creencias, de sus miedos y de sus ilusiones. Desvelarán una rutina reconstruida a marchas forzadas después de que el coronavirus la hiciera volar por los aires.

En esta cocina, dice su propietario, pueden prepararse "auténticas maravillas" con un libro de Karlos Arguiñano. Son días de sacar al perro, de ver la playa de Zarautz y no poder pisarla, de cabrearse con el político... y de proponer a la Federación que se celebren tres partidos de fútbol por semana. Si lo dice uno de Baracaldo... no quedará más remedio que jugarlos. "Oye, aunque no lo parezca", me cuenta, "los de Bilbao también se cansan".

Con todos ustedes, con nosotros, Javier Clemente. El Bobby Charlton de la ría. El entrenador que dio a sus jugadores dos meses de vacaciones tras ganar la Liga y la Copa. Desde entonces, no había estado tanto tiempo sin fútbol. Este exseleccionador nacional no es de esos que revivan en el ordenador gestas antiguas. No le gusta. Si Clemente dice "no", es que "no".

Veníamos a hablar mucho de fútbol y un poco de política, pero como no hay fútbol, hemos hablado mucho de política y un poco de fútbol. Clemente cuenta ser tan del Athletic como del PNV. A partir de ahí, tira millas.

No quiere que el Gobierno central dicte normas para todo el país. Porque, según dice, "qué coño le importa a Madrid si se hace footing o se juega al golf en las calles de Euskadi". Las leyes para ellos deben ser distintas... porque son diferentes. La teoría antropológica del míster transcurre por estos dos ríos: los vascos no echan la siesta, trasnochan menos que los madrileños y les gusta... chiquitear. ¿Y eso qué es?, se preguntarán los andaluces, cántabros y castellanos. No se vayan, que ahora se lo explicamos. Formen parte de nuestra cuadrilla.

-Escúchalo en Ivoox

-Suscríbete en Spotify

-Síguelo en Apple Podcast

Listado de episodios

1. José Luis Garci

2. Iñaki Gabilondo

3. Ana Rosa Quintana

4. Toni Nadal

5. Mario Conde

6. Susanna Griso

7. Manuela Carmena

8. Javier Clemente

"Mientras dure el encierro" es un podcast de El Español. E.E