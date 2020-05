"Los jugadores primero son personas, no quieren que les pueda pasar algo a sus familias"

Francisco Joaquín Pérez 'Rufete', director deportivo del Espanyol, afirmó este martes en una rueda de prensa telemática que los futbolistas saldrán al campo "convencidos" de que estarán en Primera División la próxima temporada e insistió en que desde el club no contemplan otro escenario que no sea la permanencia.

Rufete subrayó que el equipo y todos los estamentos han trabajado para ello: "Nosotros tenemos un plan, que es estar en Primera y lo defenderemos al mil por mil. Por esto hemos trabajado estos 50 días y volvemos a los entrenamientos. Estamos en un momento en el que no hay que precipitar nada".

Cuestionado por las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que aseguró que en caso de no reanudarse la competición habría descensos, Rufete explicó que no comparte esta opinión. "El Espanyol podrá ir último, pero todavía quedan once partidos", recordó.

Wu Lei, durante un partido del Espanyol EFE

Por otra parte, el director deportivo desveló que los futbolistas están "preocupados" por la situación creada por el coronavirus. "Primero son personas. Han pasado 51 días en casa, han vivido sus experiencias y les inquieta como a cualquiera. No quieren que a los suyos les pase nada", explicó.

Rufete mostró sus ganas de que vuelva la competición, pero siempre priorizando criterios sanitarios. "Lo más importante es que se pueda jugar sin que haya riesgos. Quiero competir, pero para poder hacerlo la salud es esencial e imprescindible", aseveró.

Sentido común

Cuestionado por la aplicación de los tests a los futbolistas, el responsable deportivo blanquiazul apostó por el "sentido común", en estos casos: "Es una epidemia mundial y los primeros deben ser los sanitarios, pero no significa que no los deban pasar otras personas, como nuestros padres o los propios jugadores".

