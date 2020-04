El convenio de LaLiga con la Federación obliga los ascensos y descensos si se cancela la temporada

El hecho de que Javier Tebas dijera el pasado viernes que en el caso de que, "por causa mayor", hubiera que cancelar la temporada "habría descensos" está sustentado en el convenio que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol firmaron al principio del curso para los detalles que clarifican la disputa de los campeonatos nacionales de fútbol de Primera y Segunda División. Según ha informado COPE e Iusport a través de Isaac Fouto.

En todo momento el presidente de LaLiga remarcó que esta temporada 2019/2020 se va a terminar "seguro" sobre el terreno de juego. Aún así, ante la rumorología y las declaraciones por las que algunos jugadores y clubes no iban a aceptar las pruebas para detectar el coronavirus, Tebas aclaró que no hay que preocuparse por el tema de los ascensos y los descensos porque "no hay capacidad para tener más equipos".

Este convenio obliga a que haya ascensos y descensos, ya que se acuerda en ese documento que haya tres equipos que bajen de Primera a Segunda y cuatro de esta categoría a Segunda B. Lo mismo sucede con las promociones, regladas de forma que desde la tercera categoría del fútbol nacional suben cuatro equipos y de Segunda a Primera otros tres. De forma que ambas categorías queden conformadas con 20 y 22 clubes respectivamente.

La regla para LaLiga Smartbank, por ejemplo, explica que "el número de ascensos de la Segunda División B a la Segunda División, así como el de descensos de ésta a aquélla será de cuatro. El derecho deportivo de ascenso de estos cuatro clubes será establecido por la RFEF, si bien, necesariamente, habrán de cumplir los requisitos de carácter económico social y de infraestructura que estén establecidos por LaLiga".

El convenio de LaLiga con la Federación donde explica que no se puede modificar el número de ascensos y descensos durante la temporada

De acuerdo al documento, además, esta condición no se puede cambiar durante el desarrollo de la temporada. Por lo que ni LaLiga ni RFEF pueden decidir ahora que no haya descensos ni ascensos, o solo promociones pero ningún equipo baje ni ninguna de las fórmulas planteadas en el caso de que no se pueda jugar lo que resta de la campaña 2019/2020.

"El número a que se refiere el párrafo anterior sólo podrá ser modificado por acuerdo entre ambas partes, y, en su caso, antes del inicio oficial de cada temporada, es decir, el 1º de julio", explica el convenio entre LaLiga y la RFEF.

Los equipos que descienden

Por su parte, la Comisión Delegada de la Federación decidió que se mantendrían las clasificaciones de la última jornada en la que todos los equipos hubieran jugado si se cancelaba por completo la temporada. De esta forma, valdría la última clasificación de LaLiga para decidir los puestos finales de esta campaña y, por ende, los descensos a Segunda División: Mallorca, Leganés y Espanyol.

Este convenio también aclara que se acataría esta decisión: "Las propuestas sobre el desarrollo de la competición, clasificación final y determinación de los clubes vencedores corresponden a LaLiga que necesitará el previo acuerdo de la RFEF para llevarlas a efecto. A tal efecto, se creará una comisión, formada por el Secretario General de la RFEF y la persona que designe LaLiga y sus respectivos Jefes de Competiciones, al objeto de analizar los cambios reglamentarios necesarios a fin de que esta Comisión sea competente para todo lo que sea referente a eventualidades deportivas durante la competición. En caso de desacuerdo será el Presidente de la RFEF, u órgano en el que éste delegue, el que decidirá finalmente".

Además, Javier Tebas se encargó de aclarar durante la charla en la que participó el pasado viernes que es inviable ampliar el número de equipos en las dos categorías por los derechos audiovisuales contratados. El acuerdo al que se llegó con el portador de estos derechos establece un número de partidos concretos con un número de equipos determinado.

