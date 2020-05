Trippier podría ser suspendido por apostar por su fichaje por el Atlético en Inglaterra

Kieran Trippier ha sido acusado de violar las reglas de apuestas de la FA inglesa. La que fuera estrella inglesa durante la gran hazaña de Inglaterra para alcanzar las semifinales del Mundial de Rusia cambió Tottenham por Madrid para recalar en el Atlético en julio de 2019. El lateral está en problemas precisamente por un posible fraude con respecto a ese traspaso durante ese mes.

La FA ha acusado de presuntas infracciones de las reglas de apuestas de la FA en julio de 2019 y se ha dado hasta el 18 de mayo para que se defienda. Esta acusación se corresponde con las normas de la Federación Inglesa que explican que un participante de una competición de fútbol del país no podrá apostar, directa o indirectamente. Hay un precedente similar con Daniel Sturridge, exjugador del Liverpool, al que le castigaron con seis meses sin jugar.

Trippier ha remitido un comunicado a los medios ingleses defendiéndose. "He colaborado con la investigación de la FA en los pasados meses de forma voluntario y lo seguiré haciendo. Quiero dejar claro que como futbolista profesional no he realizado apuestas relacionadas con el fútbol ni he recibido beneficio alguno de otras apuestas", explicó el inglés.

Trippier en un entrenamiento del Atlético EFE

La norma a la que se acoge la FA dice que "un participante no deberá apostar, directa o indirectamente, ni instruirá, permitirá, causará ni permitirá que ninguna persona apueste en el resultado, el progreso, conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia en o en relación con un partido o competencia de fútbol; o cualquier otro asunto relacionado o relacionado con el fútbol en cualquier parte del mundo, incluyendo, por ejemplo y sin limitación, la transferencia de jugadores, el empleo de gerentes, la selección de equipos o asuntos disciplinarios".

