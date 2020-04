El Barça se 'entrega' a sus futbolistas: no les forzará para que vuelvan a jugar

El Barcelona no está convencido del plan de LaLiga para volver a la actividad deportiva. En el club azulgrana se ha puesto en contra de la patronal para proteger según ellos la salud de los futbolistas pese a recibir el OK del Gobierno y Sanidad para realizar los test y, posteriormente, retomar los entrenamientos de forma individualizada. El Barça dará libertad a sus jugadores sobre la decisión de volver o no a los terrenos de juego.

La directiva del Barça se une a otros clubes que también han mostrado de forma interna sus dudas acerca del protocolo para volver. Según este, se debería regresar a partir del próximo 4 de mayo a los entrenamientos individuales para a las dos semanas empezar a hacerlo en grupo y en junio retomar la competición a falta de once jornadas por delante.

El Barça clama por la seguridad de sus jugadores. Estos pasarían por un test para certificar que no hay ningún positivo en la plantilla. A partir de ahí se seguiría un estricto protocolo de seguridad en los entrenamientos, pero en el club azulgrana dudan de que luego se pudieran cumplir las mismas condiciones en los desplazamientos.

Griezmann y Messi EFE

Sport señala que el Barça sería secundado, al menos, por seis equipos de Primera División. Si el club catalán comunica que no jugará más partidos hasta que haya garantías totales para proteger la salud de sus jugadores, el resto de clubes seguirían sus pasos para posicionarse en contra de la vuelta del fútbol.

