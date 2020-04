El escándalo racista en la selección inglesa de fútbol femenino: "A ver si van a traer el ébola a Wembley"

Parecía un capítulo cerrado en el fútbol inglés el escándalo de racismo vivido entre 2016 y 2017 con la jugadora Eni Aluko y el por entonces seleccionador Mark Sampson. Sin embargo, el caso se ha vuelto a reabrir después de que la futbolista Drew Spence haya denunciado que se quedó fuera de la selección por aquel capítulo.

Sampson se hizo con los mandos de la selección de Inglaterra de fútbol femenino en diciembre de 2013. Después de llevar al combinado nacional por primera vez en su historia a las semifinales del Mundial de 2015, la polémica se centró en su figura por las acusaciones de Aluko.

"Estábamos en el hotel. Todos estaban emocionados. Fue un gran partido. En la pared había una lista de la familia y amigos que venían a vernos y yo estaba al lado de Mark. Me preguntó si tenía a alguien que estuviera allí y le dije que venía una familia de Nigeria. 'Oh', dijo. '¿Nigeria? Asegúrate de que no traigan el ébola con ellos -a Wembley-", dijo la propia Aluko al diario The Guardian.

Aluko explica los comentarios racistas de su exseleccionador Mark Sampson

Mark Sampson negó aquellas acusaciones, pero la Federación Inglesa abrió una investigación para llegar al fondo del asunto. "Creo que todas estas cosas están sucediendo porque es una conversación sobre la raza y este es un gran problema en el mundo en este momento", comentó la futbolista por aquel entonces. Una jugadora que nació en Nigeria, pero que se trasladó con su familia a Inglaterra siendo una niña.

Aluko abandonó el fútbol inglés para comenzar una nueva etapa de su carrera en la Juventus de Turín. Allí se convirtió en una de las estrellas de la escuadra bianconera, pero el racismo también le golpeó allí: "Me cansé de ir a las tiendas y sentir que el dueño esperase a que yo robase algo. Otras muchas veces llegas al aeropuerto de Turín y eres tratada como Pablo Escobar, por los perros antidrogas que te rodean".

De vuelta en Inglaterra tras la frustración vivida por esos capítulos racistas en Italia, Eni Aluko vuelve a revivir el pasado por la denuncia que Drew Spence, quien fue su compañera en el Chelsea ha realizado en The Guardian sobre sus vivencias en la polémica con Mark Sampson.

Fuera de la selección

Spence estuvo en el centro de la investigación Aluko-Sampson. La futbolista del Chelsea dijo que por ser la única jugadora de color en ese momento en la sala, el exseleccionador le preguntó por cuántas veces había sido arrestada en su vida. En aquel momento la FA intentó ciertamente ocultar todo y no fue hasta después de la reapertura del caso cuando se produjeron las disculpas a ambas jugadoras.

Mark Sampson, exentrenador de la selección de Inglaterra de fútbol femenino Reuters

Drew Spence lleva más de diez años en el Chelsea, con el que ha ganado seis títulos. Toda una veterana y leyenda del conjunto femenino de los blues que, sin embargo, no ha sido llamada en estos últimos años para jugar con la selección. La futbolista se pregunta si es por aquel capítulo de racismo con Mark Sampson: "No tener esa oportunidad hace que me pregunte: '¿Es por lo que pasó?' Creo que es por lo que sucedió, si soy totalmente honesta".

La centrocampista no denunció públicamente de inmediato lo sucedido, como sí hiciese Aluko por miedo: "Estaba estresada en ese momento, muy preocupada. Pasaron muchas cosas a puerta cerrada. Mi principal preocupación era si me afectaría para jugar con mi país". Y sí, le afectó. De hecho, asegura que Phil Neville, actual seleccionador, nunca le ha llamado: "No me ha hablado ni una sola vez".

Las disculpas llegaron para Aluko y Spence, quienes han tenido que sufrir capítulos racistas en sus propias carnes, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, ese perdón no ha llevado de la mano que una jugadora importante del Chelsea como Drew no haya vuelto a enfundarse la camiseta de su selección.

