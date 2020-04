Setién: "Espero que Messi cuente conmigo para la próxima temporada"

La Liga, al igual que muchos otros campeonatos, está parada debido a la crisis sanitaria del coronavirus que ha provocado miles de contagios y muertes en todo el mundo.

A día de hoy, la idea es que el campeonato español pueda volver a reanudarse, pero todo dependerá de cómo vaya evolucionando dicha pandemia.

Quique Setién es una de esas personas que vive con la esperanza de que el fútbol vuelva a la normalidad. En una entrevista en El Larguero, el entrenador del Barça ha hablado sobre cómo ve a su equipo y sobre el futuro del fútbol.

"En los partidos que he dirigido al Barcelona ha habido momentos en que hemos jugado muy bien, pero nos ha faltado continuidad y ganar algunos choques en que hemos sufrido. Pero estoy bastante satisfecho del recorrido, ha habido crecimiento", dijo.

"Días antes de que me llamase el Barça estuve a punto de marcharme a entrenar a Egipto. Sí, seguramente hubiera entrenado al Barcelona gratis. Bueno, gratis tampoco, pero casi en cualquier circunstancia", expresó.

El entrenador nacido en Santander también hizo mención a Xavi, exjugador del Barcelona que podría ser en un futuro el nuevo técnico del conjunto catalán.

"Ojalá que Xavi venga y lo haga muy bien. A Xavi y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Yo si me tengo que ir y viene él, pues no pasa nada, así es el mundo de los entrenadores", manifestó.

La posible llegada de Neymar

"Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Para mí en el Barça vendrían bien".

El papel de Bartomeu

"Espero que acabe su mandato. Tengo una gran relación con él, hablamos mucho a menudo. Nos ha dado explicaciones a mí, a los jugadores... le creemos".

Messi y su importancia

"Espero que él siga contando conmigo de cara a la próxima temporada. Le convenceremos de que siga con un proyecto ganador".

