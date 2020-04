El enfrentamiento entre Kuipers y Neymar: "No volveremos a ser amigos"

Kuipers, uno de los mejores árbitros profesionales de la actualidad, sigue sin olvidar los diversos encontronazos que ha tenido con Neymar. El holandés estuvo en un programa de la televisión holandesa Op1 y se acordó de el jugador brasileño y del polémico encuentro del Mundial de Rusia 2018 entre Costa Rica y Brasil.

Al ser preguntado por el penalti señalado a Neymar y que luego rectificó, el árbitro señaló lo siguiente: "No siento nada. Nunca volveremos a ser amigos".

Todo ocurrió cuando Neymar fue agarrado en el área de Costa Rica, y Kuipers, en primera instancia, señaló penalti. Tras ver la jugada de nuevo en el VAR, el colegiado rectificó la decisión lo que provocó el enfado de Neymar, llegándole a insultar hasta en tres ocasiones. Incluso en el descanso le recriminó el marcaje que le estaba haciendo la selección de Keylor Navas.

Más episodios

Durante la Champions 2018/2018, Neymar se vió de nuevo las caras con Kuipers en el partido entre el PSG y el Nápoles. Al acabar el choque, Neymar criticó duramente el arbitraje.

"El árbitro es un ser humano y puede cometer errores, aunque sea tan claro como fue el penalti. La forma en que ha tratado a los jugadores ha sido una falta de respeto. Por eso perdí el control y tuve unas palabras con él. Él tiene que respetar a todos los jugadores. No por tener un silbato o una tarjeta está por encima de todo el mundo. Yo le condenó por la forma en que me trató. Espero que la gente por encima de él pueda tomar parte", expresó el jugador brasileño. Poco tardó en contestar el árbitro holandés defendiéndose: "No le dije nada irrespetuoso".

