El representante de Lautaro Martínez: "Está en el Inter, pero seguramente vaya a España"

Lautaro Martínez ha pasado de ser un delantero más a uno de los futbolistas de moda. En especial por los rumores que le colocan día tras día en la órbita del Barcelona. El argentino había sido también vinculado con el Real Madrid, pero tal y como publicó EL BERNABÉU, en la casa blanca no hay sitio en la plantilla para él de cara a la temporada 2020/2021.

Sin embargo, desde la Ciudad Condal se insiste en que Lautaro es junto a Neymar el gran objetivo azulgrana para reforzar su plantilla. Sobre este interés ha hablado Sergio Zárate, su representante, en declaraciones para FOX Sports México. "Ahora está en el Inter, pero seguramente vaya a España", ha asegurado.

Sobre si sería el Barcelona su destino ha dicho que "hay una posibilidad muy grande". "No tiene techo", ha comentado después sobre su representado. Una de las claves para que este movimiento acabe fructificando es el deseo de Lautaro Martínez de jugar al lado de Leo Messi.

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán REUTERS

"El que decide es el jugador. Y estando Leo, creo que tiene un poquito más de chances de querer ir al lado del más grande", ha añadido el agente del delantero argentino. La gran duda sobre que la operación llegue a buen puerto es cómo estará la economía del club blaugrana por la crisis del coronavirus.

Postura del Inter

Zanetti ha afirmado esta misma semana que Lautaro no se iba a mover del Inter de Milán por mucho que se rumorease lo contrario. Sin embargo, Zárate no ha mantenido lo mismo durante su intervención en el programa mexicano: "Pueden querer todo lo que quieran, pero después quién manda es el mercado. Como siempre, estos monstruos de Europa cuando quieren a un jugador van con todo. Ahí ya no importa la camiseta".

