Luto en el Rayo Vallecano por la muerte del padre del presidente Martín Presa por coronavirus

Santiago Martín Marcos, padre de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, falleció este domingo 12 de abril a los 84 años de edad debido al coronavirus, en el hospital HM Puerta del Sur después de tres semanas luchando contra el Covid-19.

"Mi padre ha hecho mucho por el Rayo. Ha sido el verdadero artífice de sacarlo adelante, el auténtico presidente en la sombra, el que me prestó el dinero para que yo pudiera adquirir el club", dijo a EFE Martín Presa.

El Rayo Vallecano quiso transmitir su "más sentido pésame" al presidente Raúl Martín Presa y a su hermano Alfonso por el fallecimiento de su padre y a través de las redes sociales mandó "un abrazo muy fuerte a toda la familia en estos momentos tan difíciles".

Extracto de la carta de Raúl

"Hoy es el día mas triste de mi vida y esta es la carta que nunca hubiera querido escribir ya que desde hoy Papá no te tendré mas conmigo. Papá, para mí has sido mi PADRE con mayúsculas, mi mejor amigo, mi confidente, mi maestro, lo has sido TODO y haberte tenido todos estos años ha sido un auténtico privilegio.

Mi mayor orgullo y el mayor de los honores en esta vida es haber sido tu hijo y portar tu apellido el cual te prometo que honraré manteniendo los valores que nos has enseñado y trasmitido a mí y a mis hermanos.

Cada momento contigo hacía que todo brillase y ese es el motivo que hacía que tanto mis hermanos como yo siguiésemos todos los días a tu lado, ya que no existía mejor momento en el día que en el que gozábamos de tu compañía y tu cariño.

Hoy para mí y para mis hermanos empieza una nueva vida, una vida que nunca hubiéramos querido que llegara, en la cual ya no te tendremos a nuestro lado. Tendremos que aprender a caminar solos sin tenerte apoyándonos, cuidándonos y, sobre todo, queriéndonos.

Papá me has regalado el inmenso privilegio de haber compartido mi vida con la persona más buena y bondadosa que he conocido jamás, y no te lo digo desde el amor de hijo, sino porque así ha sido. Nunca he conocido, ni creo que conoceré, a una persona con un corazón más grande que el tuyo. Siempre te he visto una bondad y generosidad extrema con todo el mundo sin pedir jamás nada a cambio. Siempre has ayudado a todo aquel que lo ha necesitado cumpliendo tu palabra y compromisos con todo el mundo, aunque eso te haya generado gran perjuicio.

Por todo ello, Papá, quiero expresarte mi infinita gratitud porque has hecho que haya tenido una vida privilegiada tan solo con el hecho de haberte podido ver cada día. Sinceramente, nunca he necesitado nada mas que tu presencia, por eso gracias por haber existido, gracias por el tiempo que me has dado y sobre todo GRACIAS por la LA PERSONA QUE HAS SIDO".

Pésame del Real Madrid

El Real Madrid se ha querido sumar a las muestras de cariño con un mensaje en sus redes: "Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a sus familiares y seres queridos, y su reconocimiento a una figura que ejerció un papel muy importante en un momento difícil para el Rayo Vallecano. El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Martín Marcos, padre del presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa".

