Piti, el ex del Rayo que dejó la India hace un mes: "Se están ocultando datos y muertes por el Covid-19"

Piti, ex del Rayo y jugador del Jamshedpur

El coronavirus sigue azotando día tras día muchos países y dejando miles de contagios y muertes, lo que ha provocado en varios de ellos el Estado de Alarma que ha hecho que la gente no pueda salir de sus casas.

España, Francia, Italia son algunos ejemplos de ello, aunque en estos las personas pueden abandonar sus domicilios para ir a la compra. Esto no pasa en la India, un país de 1.300 millones de personas donde el pasado martes se decretó el mayor confinamiento que se recuerda en la historia, ya que estarán obligadas a permanecer en sus casas para frenar la expansión sin poder salir ni siquiera a por el pan tal y como confiesa Piti, ex del Rayo y jugador del Jamshedpur indio en una entrevista para EL ESPAÑOL.

El futbolista catalán dejó la India hace un mes debido a que se había terminado la liga tras fichar por el conjunto del estado de Jharkhand, al este del país asiático. Hoy en día, según el Gobierno indio, hay 1.071 contagiados, 100 recuperados y 29 muertes, algo que no se cree Piti y muchos españoles presentes ahí, ya que India cuenta con unos 1.300 millones de habitantes

¿Cómo os encontráis?

Bien. Llevamos en España desde hace un mes y una semana. Estamos viviendo todo con preocupación, ya que es algo nuevo y peligroso. El Covid-19 está matando a mucha gente y estamos intentando llevarlo de la mejor forma con la familia en casa y protegiendo a los más mayores.

Piti, durante un partido

¿Qué tal la experiencia en India?

Fiché por un año hace unos meses, acabo contrato a finales de mayo y ya veremos en un futuro lo que pasa. La liga ya se acabó y por eso volví a España. Tras finalizarla, teníamos que quedarnos unos días más, pero en India empezaba a haber casos de Covid-19 y decidí volverme. El fútbol aquí me ha sorprendido mucho ya que en el inicio de los partidos se lanzan fuegos artificiales en plan como en la Super Bowl. No me esperaba todo eso y que tuviese esa capacidad la liga india.

¿Cómo están viviendo en la India el tema del Covid-19?

Ahí es muy diferente que en España. Mucha gente está sin hogar habiendo 1.300 millones de habitantes. El confinamiento es brutal y nadie puede salir de sus casas, ya que se tienen que encerrar. Las autoridades no permiten nada.

¿Si en la India azota mucho el Covid-19 puede ser un grave problema?

Sí. Para la India y para el mundo entero. Ojalá vayan de la mano con China y se ayuden un poco. No sale nadie de casa ni para comprar el pan, por lo que tienen que resistir con la comida que tienen. En España no se tomó nada en serio al principio, pero tiene que llegar un momento donde las autoridades tienen que ser más duras y que nadie pueda salir a la calle por cosas innecesarias, si no será complicado parar el coronavirus.

Piti

¿Hay españoles que están en la India criticando cómo está actuando el Gobierno indio y ocultando datos y muertes, no?

Seguramente estén ocultando datos y muertes. Son muchas personas y todo ello no lo llevarán a rajatabla.

¿Si te hubieras quedado ahí, habrías podido sobrevivir?

Vivir en la India es duro de por sí. Los españoles estábamos en una residencia y quedarte encerrado en un país que no es tuyo y no poder salir a la calle hubiese sido muy duro. Si ya lo es en España, imagínate en un sitio donde no conoces a nadie.

Si no respetas el confinamiento, ¿las autoridades son muy duras?

Sí. Las autoridades tienen mucha mano dura por la calle y van con palos en la mano. Si a alguien lo ven en la calle lo mandan a casa. Tuve suerte de no quedarme ahí.

Piti, durante un partido con el Rayo

¿Cómo ves la situación del Rayo?

A ver como acaba la liga, pero está complicado ya que ascender es difícil y a uno le entran los nervios. La Segunda División es muy complicada y el Rayo tiene mucha presión porque sabe que tiene que subir sí o sí. Lo va a tener muy difícil, pero ojalá lo consiga.

¿Te gustaría volver?

Yo pienso que volveré algún día como entrenador o de lo que sea. Me estoy formando y en unos meses acabaré el nivel 3 de entrenador.

[Más información: Cristiano Ronaldo, Mourinho y Joao Félix entre los donantes de 150.000 mascarillas]