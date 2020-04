Así pasó Ferdinand del Barça: "Xavi, Iniesta y Messi no eran lo que serían después"

Rio Ferdinand fue en su tiempo uno de los centrales más codiciados de toda Europa. El defensa inglés hizo la gran parte de su carrera en el Manchester United, pero contó con pretendientes de lo más singulares. Uno es el FC Barcelona, tal y como desvela el propio Ferdinand en BT Sport.

"Barcelona había tocado fondo. Había hablado con Rijkaard pero no sobre ir a allí, pero él me hizo saber sus intenciones. Fue después del partido en Barcelona que empatamos 0-0 en el túnel de vestuarios cuando hablé con Rijkaard", cuenta Ferdinand sobre aquella conversación que tuvo lugar en 2008.

"Siempre dije que quería jugar en el extranjero, pero lo único que me detendría sería si ganaba y tenía éxito en las costas locales. Tuve la suerte de haber encontrado un gran club como el Manchester United, para mí hubiera sido casi imposible irme", reconoce sobre sus planes en aquella época.

Rio Ferdinand y Cristiano Ronaldo Reuters

Las ofertas que recibió en 2008

Ferdinand cree que si sobre todo no salió fue porque no le llegó una propuesta tan firme como era la del United: "Hubo llamadas para que fuera a varios clubes. Cuando eso estaba sobre la mesa, esos clubes estaban en transición y no tenía sentido irme a algún lado, podría haber llevado dos o tres años para ganar cosas".

Ferdinand defiende su postura por la que no fichó por el Barcelona: "Les eliminamos y fuimos campeones de Europa, ¿para qué querría irme del campeón de Europa a otro club en transición? En ese momento, Xavi, Iniesta y Messi no eran los jugadores en los que se convirtieron a los tres o cuatro años", señaló.