Rustu, exjugador del Barça, supera el Covid-19 y recibe el alta médica tras 10 días ingresado

El exfutbolista turco Rustu Reçber, portero de la selección de su país y de 2004 a 2006 jugador del Barcelona, fue hospitalizado la noche del 28 de marzo por contagio de coronavirus.

Tras varios días luchando contra una pandemia que ha dejado miles de contagiados y muertos, Rustu ha superado el Covid-19 recibiendo también el alta médica tras haberse anunciado el pasado jueves que evolucionaba de forma favorable.

Tras un duro proceso de once días, mi marido ha recibido el alta”, escribió Isi Recber, la pareja de Rustu, en Instagram.

Rustu Reçber, 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.

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