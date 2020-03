Rustu, ex del Barça, en estado crítico por coronavirus: su salud empeora en las últimas horas

El exportero del FC Barcelona Rustu Reçber continúa hospitalizado por coronavirus y, según apuntan varios medios turcos, se encuentra en estado crítico. El exfutbolista de 46 años sigue luchando ante la enfermedad que se habría agravado en las últimas horas, complicando su estado de salud.

El exfutbolista turco Rustu Reçber, portero de la selección de su país y de 2004 a 2006 jugador del Barcelona, fue hospitalizado el pasado sábado por contagio con coronavirus, según informó en las redes sociales su esposa, Isil Reçber. Según el diario Miliiiyet, su mujer, al regresar de un viaje de EEUU, violó las normas de cuarentena y no estuvo confinada durante 14 días, sino que salió para ir al salón de belleza en el que trabaja.

"Mi marido Rustu se halla ingresado en el hospital, diagnosticado con Covid-19. Estaba todo normal cuando de repente desarrolló síntomas de forma rápida; estamos aún bajo shock", escribió Reçber el domingo.

Rustu Recber OSMAN ORSAL Thomson Reuters

El mensaje de su mujer

Su mujer se ha vuelto a pronunciar y a pedido a sus seguidores que recen por Rustu, quien se encuentra en el hospital sin poder recibir visitas, tal y como ocurre en el resto de países del mundo.

"Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR", escribió.

Rustu Reçber, 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.

